2020韓張配拍板 侯友宜給肯定祝福 16:362019/11/11 中時 譚宇哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 侯友宜今天下午出席新北市紀錄片獎頒獎典禮。（譚宇哲攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總同參選人韓國瑜今天公布副手人選為前行政院長、韓國瑜國政顧問團總召張善政，新北市長侯友宜表示，自己曾在民國73年與張善政一起得到十大傑出青年獎，35年來都是老朋友，認為韓能找到一個學者，也找到一個曾經為台灣付出的行政工作者，覺得很棒，希望他們一起努力加油。 至於韓張配是否能為韓國瑜選情加分，侯友宜說，每一個人做的選擇，只要找到適當的人，只要大家共同努力，他相信一定會往一個好的方向走。 (中時 ) #侯友宜 #韓國瑜 #張善政 #行政 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 誰爆料韓7200萬？名嘴揭曉謎底…竟是他 10:132019/11/07 政治 宋楚瑜不足為懼？名嘴警告：今年他很恐怖 11:162019/11/07 政治 南港7千萬豪宅 綠委：韓國瑜找人施壓台肥借款 11:382019/11/07 政治 綠委質疑瑜當時失業 房貸怎麼還 04:102019/11/08 政治要聞 韓國瑜的這個曝光！網酸：太小了 09:122019/11/08 政治 新聞透視》看齊連戰 挺韓勝選才是王道 04:102019/11/09 政治要聞 高市競總授證 韓：高雄8席立委全上 將轟動全台 15:362019/11/10 政治 韓國瑜高市競總授證 許崑源：下個月民調贏5％ 16:562019/11/10 政治 張善政任韓副手 廖泰翔：沒有加分只是善後 10:252019/11/11 政治 韓國瑜提副手 盧秀燕：張善政是加分的人選！ 12:092019/11/11 政治 政治熱門新聞 蔡政府狂講這兩字！李天鐸爆氣怒轟 - 政治 吳敦義慘了？周錫瑋被拱接這職位...數千韓粉竟讚爆 - 政治 綠鐵票區雲林告急 立委恐全軍覆沒！ - 政治 獨家專訪〉韓國瑜：閣揆有屬意人選 負責讓「人民有錢」 - 政治 獨派挺蔡英文 人潮真讓人意外 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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