國民黨總同參選人韓國瑜今天公布副手人選為前行政院長、韓國瑜國政顧問團總召張善政，新北市長侯友宜表示，自己曾在民國73年與張善政一起得到十大傑出青年獎，35年來都是老朋友，認為韓能找到一個學者，也找到一個曾經為台灣付出的行政工作者，覺得很棒，希望他們一起努力加油。

至於韓張配是否能為韓國瑜選情加分，侯友宜說，每一個人做的選擇，只要找到適當的人，只要大家共同努力，他相信一定會往一個好的方向走。

(中時 )