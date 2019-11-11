吃到飽餐廳處處可見，深受國人喜愛，舉凡壽喜燒、火鍋、燒烤等吃到飽餐廳，國內比比皆是。究竟為何打著「吃到飽」的行銷方式，會如此受歡迎，國民都願意買單？網路上掀起討論，有人提出「明明每次吃到飽，也吃不了多少，下次卻仍會光顧」的質疑，竟然和心理學有密切關聯，一切都在於「選擇」。

在PTT八卦版有人以「吃到飽有一種魅力」為題，掀起討論。該名原PO表示，日前到壽喜燒吃到飽餐廳用餐，發覺自己吃了4盤肉就已到達8分飽，整體下來，並不覺得吃得很多，可是卻有預感，下次仍會選擇到吃到飽餐廳用餐。莫非吃到飽餐廳有種無法解釋的吸引力，為什麼？

對此網友表示，「因為一份吃不飽」，所以才需要吃到爽，而且就原PO所敘述，外面單點4盤肉的價格也跟吃到飽也差不多。指出吃到飽的重點就是不用再去細算加點要付多少，吃就對了，是一種「爽吃的概念」。不少網友認同「吃到飽的賣點是想吃就吃，想再吃一個就再吃一個」、「跟什麼吃回本沒什麼關係 ，重點就是爽」。

美國社會心理學家表示，「選擇太多的時候，顧客會不知道到底該買哪一個，而陷入選擇疲勞的狀態」。（圖／shutterstock）

不過也有人點出關鍵原因，其實這是一種心理暗示，認為選擇吃到飽是「因為有選擇的自由」、「選擇可以多樣性」。有位網友分享他在日本節目中看過專家講解，其中有位社會經濟觀察學者分析，「人在做選擇的時候，會考慮很多，而吃到飽的模式，可以避免消費者在選擇時產生壓力。」因此，就算吃到不滿意的餐點，也不較易有失落感。

美國社會心理學家希娜．艾恩嘉（Sheena Iyengar）曾做過實驗，她得出一個結論，「選擇太多的時候，顧客會不知道到底該買哪一個，而陷入選擇疲勞的狀態」。吃到飽模式就是逆向思考，它呈現多元的商品提供享用，在業者制定的價格內，可以盡情享用想吃的食物，在用餐時間內，只需要吃飽，不需做任何思考，於是能消除用餐客選擇的壓力，完成一場美食饗宴。

(中時電子報)