馬英九今天下午出席「不倒騎士 活出生命騎跡」癌友單車環台挑戰成功記者會。（譚宇哲攝）

國民黨總統參選人韓國瑜今天公布副手人選為前行政院長、韓國瑜國政顧問團總召張善政，前總統馬英九表示，張善政做過行政院長，非常優秀，可以幫韓市長加分，會全力支持。

馬英九今天下午出席「不倒騎士 活出生命騎跡」癌友單車環台挑戰成功記者會，媒體詢問馬英九將於周六與韓國瑜在新北市同台，是否過去韓粉問題會影響大團結？馬英九說，很久就沒有問題了，會全力以赴。

至於昨傳出馬英九女兒馬唯中已懷孕7、8個月，馬英九將喜當外公，馬英九僅笑說，謝謝關心，隨即快步離開。

(中時 )