朱立倫（前左）廟口開講，推薦雲林媳婦謝淑亞（前右）、雲林女婿韓國瑜。（張朝欣攝）

前新北市長朱立倫11日下午到雲林縣西螺鎮為立委參選人謝淑亞助選，強調韓國瑜是雲林女婿、謝淑亞是雲林媳婦，2人都是最優秀的參選人，明年總統與立委選舉大家要全力支持，讓2個人都當選。

朱立倫、謝淑亞11日下午在西螺鎮福興宮舉辦座談會，與民眾近距離廟口開講，2人表示雲林是農業大縣，西螺果菜市場是供應全台蔬菜的主要市場之一，要吃產地新鮮安全的蔬菜，就要到西螺來採購。

朱立倫指出西螺還有品質最好的醬油，他家的醬油就是來自西螺，謝淑亞回應只要講到西螺就想到醬油，有大陸朋友吃了西螺醬油覺得非常棒，直接買1櫃回去，所以台灣的好滋味還有非常大的發展空間。

朱立倫也鼓勵有機農業，說他擔任新北市長時推動營養午餐吃有機蔬菜，新北市小朋友有35萬人，只要每星期吃1次有機蔬菜就需要35萬噸，當時全台1星期生產的有機蔬菜為38萬噸，9成都被新北市吃掉了。

朱立倫強調西螺是個好地方出人才，1個是雲林好媳婦、1個是雲林好女婿，請大家共同來支持，讓謝淑亞當選立委、韓國瑜當選總統，一起到中央為大家服務。

(中時 )