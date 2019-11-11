宋楚瑜擬參選總統 郭台銘：樂觀其成 16:372019/11/11 中時 林良齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 永齡慈善教育基金會今天與台北市視障者家長協會辦理記者會，會前鴻海集團創辦人郭台銘接受媒體訪問。（林良齊攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 永齡慈善教育基金會今天與台北市視障者家長協會辦理記者會，會前鴻海集團創辦人郭台銘接受媒體訪問，有媒體詢問對親民黨黨主席宋楚瑜擬參選總統的看法，郭台銘說，與宋楚瑜是20多年的好朋友，希望他能夠替台灣做有益的事情，「樂觀其成」。 郭台銘表示，與宋楚瑜是20多年的好朋友，宋楚瑜的想法，到現在也只是透過媒體告訴他，只能說祝福他，希望他能夠替台灣做些對台灣社會有益的事情，全力支持宋楚瑜參選？他僅說，「樂觀其成」。 (中時 ) #宋楚瑜 #郭台銘 #參選 #台灣 #樂觀 也許您會感興趣 推薦閱讀 宋一招重手對付韓 他驚：大內高手！ 08:392019/11/07 政治 宋楚瑜不足為懼？名嘴警告：今年他很恐怖 11:162019/11/07 政治 宋楚瑜參戰三腳督 他拿到的民調數字驚人 18:092019/11/08 政治 郭宋配成形？郭辦嚇壞否認 10:042019/11/09 政治 韓蔡皮繃緊點！傳宋楚瑜將在13日宣布參選 13:332019/11/09 政治 宋楚瑜參選拉走誰的票？ 結果驚呆了 21:112019/11/09 政治 宋楚瑜是否選總統 橘13日揭曉 04:102019/11/10 政治要聞 郭宋配，不配！ 04:102019/11/10 時論廣場 中市立委第4選區7搶1 宋楚瑜加持瓜分藍綠票源 07:452019/11/10 政治 郭辦否認郭宋配 朱學恒2字怒罵 13:312019/11/10 政治 政治熱門新聞 蔡政府狂講這兩字！李天鐸爆氣怒轟 - 政治 吳敦義慘了？周錫瑋被拱接這職位...數千韓粉竟讚爆 - 政治 獨家專訪〉韓國瑜：閣揆有屬意人選 負責讓「人民有錢」 - 政治 獨派挺蔡英文 人潮真讓人意外 - 政治 綠鐵票區雲林告急 立委恐全軍覆沒！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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