永齡慈善教育基金會今天與台北市視障者家長協會辦理記者會，會前鴻海集團創辦人郭台銘接受媒體訪問，有媒體詢問對親民黨黨主席宋楚瑜擬參選總統的看法，郭台銘說，與宋楚瑜是20多年的好朋友，希望他能夠替台灣做有益的事情，「樂觀其成」。

郭台銘表示，與宋楚瑜是20多年的好朋友，宋楚瑜的想法，到現在也只是透過媒體告訴他，只能說祝福他，希望他能夠替台灣做些對台灣社會有益的事情，全力支持宋楚瑜參選？他僅說，「樂觀其成」。

(中時 )