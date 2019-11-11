一名三十多歲的企業家小開，長期受早洩問題所苦，因擔心讓老婆覺得自己是快槍俠，一週至少兩到三次的「DIY」，寧可自慰也不做愛，讓夫妻關係降到冰點，一度深陷離婚危機，直到後來才終於鼓起勇氣，跟太太一起尋求醫師協助才好轉。台灣男性學醫學會理事長張宏江表示，亞太區遇上有早洩問題的伴侶，平均每五位女性中，就有一位會因此「放生」另一半。

替該患者診治的台大醫院泌尿科主任暨台灣男性學醫學會理事長張宏江表示，國內每3位男性就有1位有早洩的問題，是男性最常見的性功能障礙。而發生率與年齡無關，主要成因是腦部控制射精的血清素濃度出了問題。

張宏江表示，早洩包含三要素，包含陰道內射精的前驅時間（從插入到射出）小於三分鐘、無法控制延遲射精、造成患者及伴侶心裡負面困擾，三者皆備即為早洩症狀。年輕人早洩多和大腦中的血清素太低有關。年紀大者則屬於後天，可能和糖尿病、攝護腺發炎有關。

張宏江提到，許多男性因為誤以為早洩會隨時間緩解，或不知道該如何啟齒等因素，不願意前往醫院就診，且高達八成男性會透過上網自行吃偏方、用補藥，這樣不但不能改善症狀甚至還有傷身的風險，呼籲民眾應該接受正規的藥物治療。

此外，俗稱不舉的勃起功能障礙，發生率隨年紀增長而增加，多是器質性病變造成的勃起困難，或者勃起後難以維持。早洩又常與勃起功能障礙有共病的現象。張宏江指出，台灣最新研究發現，相較一般男性，早洩男勃起功能障礙的風險多出12.7倍。

針對一般常見的早洩治療，張宏江提到，最有效的就是藥物治療，透過控制患者腦部的血清素濃度，可以有效拉長，在陰道內射精的前驅時間，另外也會透過行為療法像是改變性行為方式，以及心理治療等，來改善早洩問題。

(中時 )