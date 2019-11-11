成功鎮公所在台11線111公里處辦理稻草藝術節，成為打卡新亮點。（莊哲權攝）

成功鎮公所在台11線111公里處辦理稻草藝術節，吸引遊客駐足。（莊哲權攝）

11月11日光棍節就是要到這裡打卡！位在台東縣成功鎮的台11線111公里處，連續5個1的「數字密碼」，有網友戲稱為「全台最光棍公路」，成功鎮公所近3年來也在該處辦理稻草藝術節，多座稻草裝置藝術，成了拍照打卡新亮點，鎮長黃博昌說， 11111在成功，也代表「考試第1、業績第1、升官第1」。

雙11也是光棍節，東部海岸公路台11線111K里程碑，在成功鎮三仙台隧道入口處的高台段，因為數字的巧妙排列，往年總是吸引許多重機車族及單車族朝聖，後來也陸續有光棍族前往打卡拍照，就連立委劉櫂豪也曾於前年11月11日光棍日拍照上傳臉書，祝福大家健康第1、快樂第1。

而為了行銷成功鎮的稻草文化，成功鎮公所3年來陸續在該處舉辦稻草藝術節，邀請在地藝術家及學校與部落，利用稻梗創作大型裝置藝術，有可愛的羊、豬等各種可愛稻草動物及、形形色色的稻草人、稻草傘及稻草拱門等等，而「11111」的里程碑也特別被搬進園區，搭配繽紛的花海，成為東部海岸公路的新亮點。

成功鎮長黃博昌表示，台11線111公里處，除了光棍族在光棍日拍照應景之外，也代表1生1世，1心1意，只愛1個人，甚至是「考試第1、業績第1、升官第1」，歡迎大家來成功鎮感受浪漫的稻香氣息，也祝福光棍族早日脫單，找到好伴侶。

(中時 )