士林區外雙溪何姓兄弟，去年為了爭奪上億家產，哥哥何良鑑不滿長期被欺負，持刀殺死弟弟何良鍊，自己在逃亡山區，隔天後被發現輕生，但紛爭還沒有結束，弟弟的母親、3名子女向兄嫂和2名子女求償，士林地院審結，判決哥哥因殺害弟弟，應負連帶賠償責任，判決媳婦、兒女應給付母親200萬、3子女各150萬、喪葬費66萬餘元，共計716萬餘元，可上訴。

繼承哥哥遺產的妻子、3名子女則抗辯，經弟弟何良鍊屢次破壞工作物、農作物，哥哥才會動手反擊，應為兩人互殘，被殺死的弟弟也有過失，應減輕賠償金額。

弟弟何良鍊的媽媽、3名女子以何良鑑的妻與2個小孩為財產繼承人，索賠500萬元精神慰撫金，何的3名子女則分別求償400萬元精神慰撫金，另還有喪葬費66萬餘元。。

判決指出，哥哥因長期嫌隙，案發當天持硫酸潑灑弟弟身體、臉部，再持刀揮砍，導致弟弟頭部、身體受傷，最後因失血過多死亡，手段兇殘，導致已經年老的母親喪子，3名子女痛失父親，精神上造成難以抹滅的嚴重傷害，分別判決精神慰撫金200萬元、150萬元，以及喪葬費。

(中時 )