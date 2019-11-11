據衛福部統計，全台灣有5萬6千名視障者，約佔身心障礙人口5％，但因為社會諸多刻板印象，導致103年視障者的勞動參與率僅有17.5％，為了讓視障者融入社會，永齡慈善教育基金會與台北市視障者家長協會合作成立「無障礙音樂空間聚落」，希望媒合視障者音樂相關工作。

台北市視障者家長協會表示，人類的學習管道和資訊來源有80％仰賴視覺，視覺缺損造成教育、生活、就業等各方面的障礙，需要專業服務與配套支持，即使視障者具備充分的就業能力，但社會仍普遍低估障者的工作潛能。

台北市視障者家長協會總幹事王晴紋表示，據統計觀察，最多視障者從事的工作為按摩、接聽電話等，而實際從事音樂表演的視障者僅有0.5％，但有1.4％的視障者想要找到音樂相關表演，協會因此擬成立「無障礙音樂空間聚落」，媒合這些孩子。

王晴紋說明，無障礙音樂空間聚落將以社會企業的模式營運，除了媒合視障者至音樂相關職場穩定工作外，也提供如肢障者等身心障礙者工作，而聚落內的錄音室將租借給民眾使用，租金將做為營運經費。

此次永齡慈善教育基金會捐贈350萬，協助台北市視障者家長協會成立視障音樂發展中心，鼓勵視障學員發展音樂天賦。

(中時 )