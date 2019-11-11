「森呼吸生活館」透過另類換工，讓志工與家庭照顧者「相放伴」，亦協助家庭照顧者減輕壓力、增加社會參與，取代一時的喘息。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

「森呼吸生活館」透過另類換工，讓志工與家庭照顧者「相放伴」，亦協助家庭照顧者減輕壓力、增加社會參與，取代一時的喘息。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

「森呼吸生活館」透過另類換工，讓志工與家庭照顧者「相放伴」，亦協助家庭照顧者減輕壓力、增加社會參與，取代一時的喘息。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣大林鎮有一間「做公益、交朋友、讓生活更有意思｣的咖啡館，這間「森呼吸生活館」的服務很另類，不只店員不支薪，還提供泡咖啡、烘焙、陪聊天、散步、剪髮、頸肩按摩、有機蔬菜交換、手工藝教學等服務，創新作法原來是專門提供家庭照顧者喘口氣的支持性場域，要找回人與人互動時最初的單純與感動！

為彌補長照2.0人力資源短缺問題，嘉義縣社會局輔導社團法人嘉義縣紫藤婦幼關懷協會在大林鎮民權路55號設置了一家以「換工」、「互助」方式經營的「森呼吸生活館」，裡頭的工作人員包括店長和店員都是不支薪、只賺時數的「到咖手｣，他們來自社區，有退休教師、照服員、職能治療師、芳療師、廚師及社區幹部，大家士農工商，有的本身就是家庭照顧者。

嘉義縣家庭照顧者支持性服務據點社工顏淑芬指出，「森呼吸生活館」主要聚焦長期照顧服務範圍，並增加個案管理及活化社區服務，才會以咖啡館形式建立一站式社區照顧平台，提供社區居民「看得到、找得到、用得到」的長照服務。

顏淑芬說，家庭照顧者到生活館填寫問卷，就可領取1個月2杯的免費喘息服務咖啡，或經過6小時換工訓練課程後，成為換工會員，再到咖啡館協助環境清潔、沖泡咖啡、烘焙，招呼客人、陪伴聊天、散步，也可以提供剪髮、頸肩按摩、器具或輔具租借、有機蔬菜交換、手工藝教學等服務後，就可累積時數，換取各種互惠性支持服務，而這裡同時也是第二專長和培力課程的學習場域。

森呼吸生活館今年3月18日開張至今，換工會員已累積至54位，其中超過3分之1的會員本身就是家庭照顧者，有些則是預備照顧者，及早為日後的照顧生活做準備，每個月還有20多位會員定期或不定期到店值班，甚至有遠從朴子、布袋和嘉義市開車或搭車輾轉跨區進行換工的會員。

而這家以創意服務形式跨域連結各領域專長的咖啡館，也結合了國立中正大學、崇仁護校、東吳高職，鄰近社區關懷據點、樂齡學習中心、鄉鎮公所、大林慈濟醫院、嘉義縣老人教育協會、中小學、嘉義縣婦女及青少年福利服務中心、嘉義縣身心障礙者聯合會和檜山坊等組織和企業合力經營，服務範圍涵蓋大林、梅山和溪口3鄉鎮，希望透過不同目的的活動設計，吸引不同的對象參與。

嘉義縣家庭照顧者互助資源整合中心主任蔡意騏表示，「森呼吸生活館」是照顧服務創新的實驗場域、長照諮詢和轉介便利站，也是家庭照顧者的加油站。嘉義縣長翁章梁強調，以森呼吸取代喘息，就是要肯定家庭照顧者的生命價值及尊嚴，鼓勵他們以積極和主動的態度面對照顧生活，當他們累了或是感到生活困頓時，走進森呼吸生活館，就能轉換心境，重新再出發。

(中時 )