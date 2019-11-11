韓國瑜，一個去年從深綠大本營捲起「韓流」、被捧上天的非典型政治人物，短短半年內遭敵對政黨打成「草包」、「遲刻魔」、「假庶民」，面對各界放大鏡檢視，甚至哈哈鏡扭曲，若是心裡素質不夠強大，恐怕早就垮了，但自比為《笑傲江湖》令狐沖的韓國瑜，你愈黑、我愈衝，和去年一樣自嘲選情「坐二望一」；不管你喜不喜歡，至少都得肯定他滿滿的正能量。

人民關心如果明年韓國瑜上任，台灣會不會不一樣？有什麼是他最想立刻推動的政策？韓國瑜下午接受本報獨家專訪，談起上任後首要政策，他選擇青年政策，雙語教育、出國當交換生、就學貸款照顧在學生，針對剛入社會的年輕人則拋出「第一桶金」10年免還本優惠，想必又會遭受對手攻擊，但他強調，照顧年輕人，一定要做的，接著彷彿想到什麼，搖著頭喃喃地說：「要做的事情太多了」。

愈是親身承受民眾的期待、愈是看清前方的路有多麼辛苦，韓國瑜肩膀上的壓力就愈大，環島還沒一圈，腰圍又瘦了半圈。

專訪空檔，記者問他，成天遭抹黑攻擊、說任何話都被放大檢視，內心到底什麼滋味？韓國瑜笑了笑，悠悠地說，關鍵是他打從心裡看不起那些無所不用其極黑韓的人。

比起人性本惡，韓國瑜更信奉「信善說」，所以儘管最近他在聯訪過程中，幾度遭記者惡意提問，扭曲他說話原意，但他當場抗議全是衝著所屬媒體，並非針對記者個人；因為他說，從記者問話的眼神看得出來，這些年輕朋友也覺得上面長官交代他們要問的話，太過份了，「台灣的政治，真的有需要走到這樣嗎？」

很多人罵韓國瑜決定參選2020，是因為利欲薰心，愛算計，但幕僚私下替他抱不平，「真正要算計的話，不選2020，對韓才是最好的吧？」好好做高雄市長，輕鬆輔選，明年他就是藍營新共主，此時何必冒著千夫所指的風險？

但台灣已經沒有停滯不前的本錢，韓為了他信念的中華民國生死存亡，一心要確保下架蔡政府，一肩挑起「人所不能負的責任」，韓國瑜起走無悔，也做好被抹黑到面目全非的心理準備，剩下一切就交給人民做最後決定。

(中時 )