彰化醫院骨科醫師洪宗賢提醒，上了年紀的老年人，反應變慢，若再加上骨質疏鬆，跌倒便可能造成重大的髖部傷害，即使只是裂傷，也容易轉成位移骨折。(吳建輝攝)

彰化醫院骨科醫師洪宗賢指出，杜先生可能原本只是骨裂，但在生活中，髖部位不太可能不去動到，才擴大傷勢為左股骨大轉子位移了4公分，使用鎖定型骨板將左股骨復位固定，接下來將會癒合，跑跳力量都不受影響。(彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真)

彰化一名55歲杜先生上月在家因口渴醒來欲下樓喝水，在步下樓梯時不慎滑倒昏迷，家人發現後緊急送往醫院急救，頭及胸部挫傷，左髖骨處有瘀血疼痛，照了X光後發現只是左股骨裂會自行癒合，但3周後扔然很痛，因此到彰化醫院求助骨科醫師洪宗賢，發現其左股位移骨折，緊急動手術才解除疼痛。

杜先生表示，跌倒後過了一個月左髖骨處還是很痛，走路都一跛一跛的，又跑到國術館給師傅看，懷疑不只骨裂，輾轉到彰化醫院尋求骨科醫師洪宗賢幫忙，照了X光發現左股骨大轉子位移骨折，必須動手術，自己也嚇了一跳。

洪宗賢指出，骨裂的診斷是一連串的觀察，病人若疼痛超過2周，就可能已經移位骨折，骨裂是有可能自然癒合，但髖部位不可能不動，杜先生可能在生活中擴大傷勢，造成左股骨大轉子移位4公分，因此不得不進行復位手術，若不盡快手術處理，時間再久一點筋骨僵硬後，復位的困難度就比較高了。

洪宗賢說，年紀較大的長者反應會變慢，加上如有骨質疏鬆問題跌倒便可能造成重大的髖部傷害，即便只是骨裂也可能變成移位骨折，若因為疼痛無法行走只能臥床，免疫力下降可能產生其他疾病，因此髖部骨折必須接受手術治療，為的就是減少因臥床免疫力下獎而產生其他併發症的風險。

(中時 )