新竹市長和公園改善工程11日完工啟用，全市第1座高架瞭望木平台，將成為小朋友玩耍時的秘密基地。（陳育賢攝）

新竹市長和公園改善工程11日完工啟用，市長林智堅（中）也與長輩們一同在花架下的遮蔭長廊一起喝杯咖啡、話家常，輕鬆又自在。。（陳育賢攝）

落成近30年首次整修的新竹市長和公園改善工程11日完工啟用，工程特別保留具有歷史記憶的大榕樹，並新設遮蔭長廊和高架樹屋等休憩點，希望民眾來此就像到森林裡的客廳一樣自在，在林蔭下喝杯咖啡快樂似神仙。

市府城銷處表示，長和公園是家住長和宮附近居民交流集會的好所在，但公園從1990年建成後就沒有大規模整修過，設施已老舊、植栽疏於整理，樹木的浮根也導致地磚凸起、鋪面破裂，對行人很不友善，市府因此編列經費加以整修。

此次市府向營建署爭取到補助經費投入1457萬元，整平鋪面、新設地景式遊具、並設置新竹市第1個在公園裡的跑道，讓大朋友、小朋友都可以來公園休閒運動。

市長林智堅指出，榕樹是長和公園很重要的地方意象，許多居民從小就在大榕樹下玩耍，因此在改造設計時首要思考的就是如何保留大榕樹的記憶，於是決定設立「榕樹公廣場」，並新增花架涼亭及19張休憩座椅等休憩點，同時考量到運動的功能，另也打造260m環園慢跑道和籃球場等設施，讓長者可以悠閒穿梭於林中，青壯年朋友也能跑步鍛鍊體力。

此外，也為小朋友打造包括3索平衡木，吊橋、磨石子溜滑梯，並提供全市第1座高架瞭望木平台，成為小朋友玩耍時的秘密基地。

今天的啟用儀式後，林智堅也與長輩們一同在花架下的遮蔭長廊一起喝杯咖啡、話家常，輕鬆又自在。

(中時 )