國立海洋科技博物館將於12月1日舉行「大手牽小手 海科輕鬆走」健走活動，報名時間從11日起至24日為止，只要報名費250元，就可以直接得到價值450元的套票。（海科館提供／吳康瑋基隆傳真）

國立海洋科技博物館將於12月1日舉行「大手牽小手 海科輕鬆走」健走活動，報名時間從11日起至24日為止，只要報名費250元，就可以直接得到價值450元的套票。（海科館提供／吳康瑋基隆傳真）

國立海洋科技博物館將於12月1日舉行「大手牽小手 海科輕鬆走」健走活動，報名時間從11日起至24日為止，只要報名費250元，就可以直接得到價值450元的套票。（海科館提供／吳康瑋基隆傳真）

國立海洋科技博物館將於12月1日舉行「大手牽小手 海科輕鬆走」健走活動，報名時間從11日起至24日為止，只要報名費250元，就可以直接得到價值450元的套票，可以免費暢遊海科館主題館，並可以獲得小丑魚與奶嘴海葵運動毛巾，海科館更指出，只要報名，人人都可以參加摸彩，拿大獎回家喔。

海科館館長陳素芬表示，這次健走活動不僅對孩子們的身心靈有益處，現場更是會準備許多富有深度又好玩的行程，讓民眾從12月1日上午7點半開始，一路暢玩一整天。海科館當天將安排遊客們從海科館旋轉門出發，途中將行經「臺灣水準原點」，並接著漫遊整個潮境公園、復育公園及飛天掃帚，沿著101高地可眺望到北方三島，一眼盡收廣闊海景，並在高地上欣賞綠草如茵的望幽谷美景，全程約3公里，景色優美還不快報名、一睹為快。

海科館接著安排遊客，健走完回到海科館的海洋劇場，更可以接著遊玩健康闖關、摸彩活動及市集。海科館提醒民眾，活動報名後，就不接受退款，若臨時無法出席，將事後寄送贈品毛巾以及主題館票劵，遇雨活動照常舉行，請民眾隨身攜帶保暖衣物及雨具，相關活動訊息可洽海科館網站查詢。

(中時 )