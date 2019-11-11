世界12強棒球賽台日戰中華隊以1比8吞敗，賽後日本球評上原浩治點評中華隊「怠慢跑壘」是吞敗關鍵，隨後林泓育、王威晨跑壘遭球迷熱烈討論。經過總教練洪一中提點後，今日林泓育積極跑壘，破百公斤的體型差點跑出一支內野安打，獲得網友稱讚態度很積極。

7日12強由中華隊對上日本，首局下半中華隊第四棒林泓育敲出深遠飛球，眼看就要形成全壘打，結果遭逆風吹進場內，僅形成一支安打，結果原本一壘上的王威晨停在三壘，林泓育因為擊出球當下沒有先起步，只上到一壘。賽後日本球評上原浩治認為這個「怠慢跑壘」是中華隊吞敗關鍵，網路上的球迷們也掀起熱烈討論。

之後洪一中在複賽開賽記者會中，提到有告知選手們要跑壘要積極，再三叮嚀後，果然11日中華隊選手展現拚勁，林泓育在4局上半敲出滾地球，奮力跑壘差點形成內野安打，可惜墨西哥提出挑戰後改判出局，不過網友對於林泓育積極態度給讚，「這次很認真跑，給推」、「小胖好拼」、「改判我也很欣慰 至少沒慢跑」、「就算改判 他也是盡力了阿」、「態度100分」。

(中時電子報)