旅美學者林環牆收到網友傳來的有關蔡英文的四份政大與教育部公文收發檔案資料，他認為「公文顯示蔡英文1983已被政大聘用」。(林環牆FB)

總統蔡英文「論文門」延燒數個月，旅美學者林環牆收到網友傳來的有關蔡英文的四份政大與教育部公文收發檔案資料，他認為「公文顯示蔡英文1983已被政大聘用」，因此質疑蔡英文怎會在1984年取得英國倫敦政治經濟學院(LSE)法學博士學位?並問「這個論文門還要再演下去嗎？回頭是岸吧！」

以下為林環牆臉書發文:

#公文顯示蔡英文1983已被政大聘用

感謝網友傳來有關蔡英文的四份政大與教育部公文收發檔案資料 （詳見如附照片）。我把這4件公文整理摘要如下，其中第一份應是政大收受蔡英文申請教職的公文（1983/5/23），而第二份應是政大發出要聘用蔡英文的公文（1983/5/31）

如果我的解讀還不夠精準，請即公開蔡英文的政大人事檔案。

綜合過去所有的訊息，我們研判：

1）蔡英文於1982年11月10日退出LSE的碩博士學程後，就已喪失了英國Tier 4 學生簽證身份，而當時必須2個月內離開英國。因此，蔡英文可能1983年1月或更早就已回到台灣。

2）也因此，如學生紀錄顯示，蔡英文在1982-83 與1983-84兩個學年度，沒有任何註冊登錄。如她自己過去所揭露的，她在英國求學的時間真的不到兩年（正式紀錄只有21個月）。

3）蔡英文回到台灣不久後，開始投稿政大法學期刊，同時也於1983年5月31日拿到政大聘書，稍後也於同年10月20日投書聯合報發表有關反傾銷稅一文。她的客座副教授教職，應始於1983年8月或9月，並開始擔任東吳大學碩士生林桓的論文指導教授，該生於1984年春天通過論文口試。

4）蔡英文說她於1983年6月提博士論文，同年10月通過論文口試，並於次（1984）年3月拿到博士。這樣的說法根本不符合上面所說明的情境，何況她已正式退出了LSE的碩博士學程，已沒有論文指導教授，如何會有論文口試的安排？

大家想一想，誰有時間一邊寫英文的論文，一邊寫中文的期刊論文，又一邊準備論文口試，一邊投書聯合報，也一邊教學又指導碩士論文？這個論文門還要再演下去嗎？回頭是岸吧！

(中時電子報)