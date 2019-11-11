改編自網路點擊超越2000萬的日本超人氣漫畫，廣大女孩壓倒性支持的電影《每個月來訪一次的月經醬》，9日在日本舉辦上映舞台見面放映會，導演品田俊介及主要演員二階堂富美、伊藤沙莉、松風理咲、須藤蓮皆出席與觀眾見面，本以為放映會上應該清一色是女生來看電影，沒想到現場觀眾男性和女性各半，讓導演及演員們又驚又喜，二階堂富美：「這部片雖然是探討女性的生理期，但不是一部讓男女對立的作品，而是提醒大家就算無法百分之百理解，也要盡量學會體諒他人，不要用自己的偏見看待別人的痛楚，希望女性和男性都能來觀賞。」

而談到關於生理期的話題，亞洲國家普遍較為保守，而民風保守的日本尤其嚴重，主持人詢問有無感受到社會對生理期的觀感變化，二階堂富美便笑著說：「生理期這種女性在人生中必經的題材，居然是男性原作者和男性導演，我覺得這點就很跨時代了。」

另一位主演伊藤沙莉也表示，現在對身邊的人說：「今天大姨媽來，不太方便」的時候，周遭男性的態度有和以前不大一樣，好像比較能理解了。品田導演：「去年我爭取要翻拍這部小山健老師原創的作品，可是說真的我有點沒把握，是否能好好把至今從未有過的題材真人化，每天都很擔心。幸好有優秀的劇組團隊和演員，以及實體的月經醬誕生，大家一起創作這部電影，現在才能在電影院跟各位觀眾分享，我滿心感謝。」

(中時 )