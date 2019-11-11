白宮國家安全顧問歐布萊恩今天表示，美國對土耳其採購俄羅斯飛彈防禦系統非常不滿，若安卡拉不「除掉」這些系統，美方可能對土耳其施行制裁。

歐布萊恩（Robert O'Brien）接受哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）訪問時表示：「土耳其將會感受到那些制裁的衝擊。」他指的是依據美國「以制裁反制美國敵人法案」（Countering America's Adversaries Through Sanctions Act，CAATSA）提出的懲罰措施。

歐布萊恩還說，制裁提案將在美國國會獲得兩黨「壓倒性」支持過關。

時值土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）即將在13日造訪華府會見美國總統川普，兩人將進行很可能至關重要的會談。

美國和土耳其是北大西洋公約組織（NATO）盟國，但雙方長期以來在一系列議題上起衝突，其中包括土耳其向俄羅斯採購S-400防空飛彈系統。

華府表示，這套系統和北約的防禦措施不相容，且對美國的洛克希德馬丁（Lockheed Martin）F-35戰機構成威脅。但土耳其仍不顧美方制裁警告，自7月開始接受首批S-400交貨。

華府隨後將土耳其踢出F-35計畫，土耳其原是F-35的製造商和買家。不過，美國迄今尚未對土耳其施加任何制裁。由於土耳其尚未啟動已交貨的S-400系統電池，華府仍希望說服這個盟國「放棄」俄羅斯的防禦系統。

歐布萊恩受訪時說：「北約裡沒有S-400存在的空間。北約裡沒有採購重大俄羅斯軍事設備的空間。這是他（艾爾段）來訪時，（川普）總統將非常清楚向他傳達的訊息。」

(中央社)