38歲未婚的阿文，從小患有眼疾且家境貧困，沒有學歷與專長，導致求職困難，時常三餐不濟，流落街頭，後經轉介到人安平安站夜宿、輔導就業後，做過舉牌、工地鋤草、搬家、擦拭招牌、室內鋪磚和包裝代工等工作，阿文動作不快，但很細心，一心想著工作自立，盼社會大眾給予機會。

每年除夕前，人安、創世、華山基金會聯合舉辦寒士團圓尾牙宴，除一頓溫飽之外，還會提供寒士們一份應急紅包。目前這項「寒士吃飽30活動」已經舉辦了29屆，累計辦理32586桌，讓335122人次的寒士共享春節歡樂。明年，「寒士吃飽30」將邁入第30屆，將在109年1月19日於全台16處同時舉辦，預計席開4070桌，邀請全台4萬名寒士參與，希望能夠服務更多社會貧困弱勢族群。

然而這項活動所需的經費龐大，目前募款進度卻僅1成，人安基金會盼大家能夠關注街友議題與「寒士吃飽30愛心尾牙」活動，讓寒士們能夠過個好年。愛心專線：02-2836-1600。

(中時 )