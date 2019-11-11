▲暨南大學透過操控空調主機設定離峰時段，致節電成效顯著。（楊樹煌攝）

▲暨南大學調整打水時間，利用夜間抽水，有效節省用電，且成效顯著。（楊樹煌攝）

國立暨南國際大學系列節電精進作為，今年6~9月用電量，較去年同期減少33.8萬度，其中7月份減16萬度達60萬元；電費支出，比去年同期減少116萬元，因節電獲具體成效，台電南投區處處長黃美蓮今11日親訪暨大校長蘇玉龍致意，除表肯定感謝，並呼籲全民節電作伙來。

暨大校長蘇玉龍表示，今年4月份參加台電南投區處大用戶座談，會中介紹需量反應負載管理措施及高壓用戶入口服務網站功能，加上台電節電服務團今年4月30日到校進行節電診斷服務，雙方充分交流節電措施與節能方法。

蘇校長並指出，該校從5月份起進行系列節電精進作為，包含儲水改在夜間離峰時段打水、空調溫度全面調高1度、熱泵在夜間離峰時段加熱及申請需量反應負載管理措施等，同時利用集會對教職員工及學生大力宣導節能減碳的觀念，獲致節電省電費雙重效益。

台電南投區處長黃美蓮表示，去年12月該處成立節電服務團推動節電列車，已輔導逾200戶工商業高壓大用戶、學校需量用戶46戶、國中小及高中職、大學等用戶進行節能診斷服務，藉由台電專業盤點節電潛力，提供用戶節能良帖處方，並適時配合需量反應負載管理措施，以達節電省電費減碳多元目標，暨大就是最好的節電案例，值得其他學校或工商業大用戶參考學習。

黃美蓮說，學校用電戶如果有舉辦開學、畢業典禮、運動會、園遊會或夏令營等短期性活動額外用電需求，台電有提供申請臨時用電並簡化申辦手續。另外高壓以上用電大戶如有節電需求，可逕洽台電節電服務窗口(電話：049-2350101轉2409或2413)，將提供諮詢服務及安排節能診斷，歡迎多加利用。

(中時 )