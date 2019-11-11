電影《夕霧花園》入圍本屆金馬獎9項大獎，獲最佳導演、最佳女主角提名的導演林書宇、李心潔日前接受媒體專訪，李心潔透露《夕霧花園》是她期待又盼望許久的夢幻劇本，出生自馬來西亞的她難得能演出本地電影，直呼：「我看完劇本和小說後，心裡的激動是久久不能平復！」導演林書宇也表示：「這部片可以讓觀眾再一次被提醒，李心潔是多麽優秀的演員」。

《夕霧花園》請到張艾嘉飾演張雲林的老年時期，雙影后跨時空飆戲，導演林書宇說：「張姊會參與演出，很大的原因是因為心潔，也因為兩人很有默契，更完整了雲林的角色塑造。」李心潔也特地錄了所有張艾嘉的台詞對白，讓對方反覆聽、揣摩口音，成功演活同一個角色，李心潔笑曝，有次她到片場探班，工作人員還跟她說：「好可怕！剛剛張姊講了一句台詞，我們都覺得是你在現場！」精湛演技連劇組人員都懾服。

李心潔飾演的張雲林與阿部寬飾演的中村有朋，在片中有場又愛又痛的情慾戲，李心潔表示：「這場戲是我從影以來最難、最大的挑戰。」她解釋，那場戲有很多複雜的情緒，包含愛、恨、憤怒、愧疚等情感瞬間爆發，「在演出以前，我真的不確定自己是否能演好，但是演得時候，我真的第一次演到忘我，我完全不覺得自己在演戲，它太真實了！」導演林書宇也透露，該場戲拍攝「一次就到位」，他事前做足準備，讓演員充分信任劇組團隊，讓兩人都能毫無保留的真情演出。

《夕霧花園》講述二戰後，歷經戰亂的馬來西亞華裔女子張雲林與日本園藝師中村有朋的禁忌愛戀，電影也揭開馬來西亞最沈痛的歷史。李心潔為電影做足功課，「我看了很多歷史紀錄片，包括馬共、二戰還有慰安婦的紀錄片，我必須真實感受到他們的痛苦，才能把雲林的慘痛的經歷呈現出來」。該片入圍本屆金馬獎最佳劇情長片、最佳導演、最佳女主角、最佳改編劇本、最佳攝影、最佳美術設計、最佳造型設計、最佳原創電影音樂、最佳剪輯等9項。

第56屆金馬獎將於11月23日（六）在國父紀念館登場，friDay影音17:30同步在線上直播。

(中時 )