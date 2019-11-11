網紅米砂(Misa)曾跟孫安佐合拍影片，事後被爆兩人關係匪淺，還傳有「掌聲片」流出，而米砂事後否認拍親密片，但坦言跟孫安佐有過肉體關係，而坊間傳聞越演越烈，一度傳她墮胎，米砂昨打破沉默發聲明影片，證實有做人工流產手術，進一步透露推斷受孕期「只和孫安佐發生關係過」，然這說法遭男方經紀人否認，而輿論壓力越來越大，米砂之後宣布引退不當公眾人物，甚至陷入低潮起歹念「我除了死掉之外，我不知道怎麼讓這些一直以來的痛苦結束了」。

網紅米砂認懷孫安佐的孩子，強調發生關係當下對男方有好感，然得知懷孕後孫安佐已另有女友，因此選擇人工流產，若男方及其家屬有需要，願提供診斷證明，也表示非自己為炒作說出此事，是朋友替她抱不平而爆料，然孫安佐經紀人卻表示米砂所述「子虛烏有」，還說她是在蹭熱度，已找律師打算循法律途徑處理，整起事件掀起外界熱議，不久後米砂在IG貼出全黑照，宣布退出網紅圈，停止更新YT、IG、臉書等社群，強調「我沒有為了想紅才一直搏版面」。

而曾罹患憂鬱症的米砂，在宣布引退後，竟表示身心俱疲，「我除了死掉之外，我不知道怎麼讓這些一直以來的痛苦結束了」，讓網友及朋友大驚失色，網紅閨密蕾拉隨即在底下心疼留言，怒爆：「那些出言傷害的人啊…天在看呀，到底要逼死多少公眾人物才甘願？」，表示不覺得身為公眾人物就應該承受莫須有的批評，希望米砂能加油，要好好活下去，而米砂經紀人今也簡單回應媒體，坦言米砂這幾天因巨大的壓力「狀態很不好」，目前先讓她好好休息沉澱，未來工作安排會尊重她的意願，看她的狀況而定，但強調針對此事的一切說法，以米砂公布的澄清影片為準，感謝外界關心。

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米砂聲明影片。

(中時電子報)