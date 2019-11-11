大陸青年電影導演張楠作品《我的生命線》，獲選新北市紀錄片獎首獎，今天上午由監製到場獲頒10萬元獎金。（譚宇哲攝）

2019新北市紀錄片獎前3名決選作品出爐，今天下午在板橋希爾頓飯店舉辦頒獎典禮。（譚宇哲攝）

2019新北市紀錄片獎前3名決選作品今出爐，分別為首獎《我的生命線》、第2名《游移之身》、第3名《夢之殘留》，現場頒發獎金10萬、8萬、6萬元獎金，包含前3名在內的12部得獎記錄片，明天起可在府中15新北市紀錄片放映院首映。

新北市紀錄片獎今年從137件參展作品中選出12部優選紀錄片，再經由決選評審團選出前3名作品，今天下午在板橋希爾頓飯店舉辦頒獎典禮，新北市長侯友宜、新聞局長蔣志薇、CNEX基金會創辦人暨董事長蔣顯斌、資深紀錄片導演李惠仁、楊力州等人皆出席。

獲得首獎的《我的生命線》，導演張楠為大陸青年電影導演，作品紀錄一個擁有藝術天份的打工女孩汪化，把自己所有的人生經歷和情感都傾注到畫卷之中，但要成為藝術家，卻不得不接受畫被賣掉，因一件小事困擾一生她，掀起了一場保衛尊嚴的戰鬥。

侯友宜致詞時提到，蔣顯斌跟他分享紀錄片工作者「拍紀錄片不是職業，是志業」的心態，讓他深受感動，他說，他過去當警察也是一生志業，看過無數恩怨情仇、悲歡離合，跟紀錄片說故事類似，有，要有動力、要了解人性，要經過很長時間追逐夢想，「不管有沒有得獎，都是生命淬鍊中賺最多的人」。

決選評審團代表蔣顯斌說，今年新北市紀錄片入選作品，不論在完成度、題材、人物勾勒、視覺風格等方面都非常亮眼，也在評審決選中各有拉拒，最終以故事完成度、人物刻畫、議題格局等方面，決選出今年前3名得獎作品，這3位導演，成功運用穩健細膩的手法，處理高張力的小人物故事，後續發展值得高度關注。

新北市新聞局表示，新北市紀錄片獎舉辦9年，已協助完成84部紀錄短片，每部優選影片可獲得1萬美元拍片輔導金，前3名另加發新台幣10萬、8萬、6萬元獎金，今年12部優選影片議題涵蓋多元，不乏社會上正夯與民眾關心的議題，從深澳海洋污染、人文藝術、多元性別認同、新移民跨國婚姻、香港民眾運動、司法冤獄等，將自12日起於府中15新北市紀錄片放映院進行首映，導演也將出席映後座談，詳細場次表請查詢：官方部落格http：／／newtaipeicitydoc.pixnet.net／blog或臉書搜尋「感動，無所不在！」

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