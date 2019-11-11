選舉倒數60天，國民黨中央委員連勝文表示，國民黨因總統初選問題讓黨內元氣大傷，初選過程中「很多人有想法，造成許多人不高興」，因此產生反彈。他說，大部分黨內人士都在關心自己的事情，造成無法投入，並抵消力道；他呼籲每人在各自崗位上想盡辦法幫忙，「否則船翻了就是翻了，不會有人可以獨善其身。」

連勝文接受POP Radio《POP搶先爆》主持人朱學恒專訪。

在韓國瑜宣布國政團總召張善政當副手後，連勝文說，從國民黨總統初選結束至今，不少支持國民黨的朋友沒表態，可能到最後一個月才決定是否投票，這些支持者或偏藍的選民是很嚴格的，他很多朋友都是這類人。但他要呼籲，「若要期待完美無缺的聖人或才高八斗橫空出世的，要這樣是否要提名故宮院長或中央圖書館館長？」重點是如何把事做好。很多人挑剔韓國瑜，但「韓不是只有一個人，而是一個團隊，一個團隊能把事做好，才最重要。」

連勝文說，韓這段期間還是要多跑，只要和韓接觸，就知道很多抹黑都不能聽信；他也建議韓營要有一群人專門反擊抹黑，若一直由韓回應，很多政策就會被蓋過去。

對於國民黨為何會讓蔡英文陣營，從去年底大敗，到現在變成民調持續大幅領先10幾個星期？連勝文說，從2月農曆年後到現在8個多月，發生一些事，一是初選讓黨的元氣大傷，過去初選都是5月確定，今年不為何一延再延，拖到7月，「過程很多人有想法」 (有人私人) ；二是那段期間，初選制度又一改再改，造成很多人不高興，這些人的朋友也不高興，形成反彈，互相抵消黨內力量。

朱學恒說：「國民黨內有人私心嘛！」連勝文並未回應，只接著表示初選完又另一個光景，包括郭董離開國民黨；等到郭不選，已經9月多。「這段期間來，國民黨除了立委參選人、韓與其團隊，大部分的人都在思考擔心自己未來的問題，這樣在無法完全投入總統及立委選舉，很多事力道相抵消。」

他說，韓國瑜一人往前衝，主帥對戰得遍體麟傷，但側翼協調不好，立委協調不易，每個陣地各自在打，民進黨卻像推土機全面輾壓推展下來，造成國民黨選舉這麼辛苦。

「其實現在討論發生什麼事，已經太遲了。」連勝文說，幸好就像去年底選前兩個月，很多人仍說韓不會上，最後韓還是當選了。他呼籲黨內人士「各自在崗位想盡辦法幫忙」，畢竟還有兩個月，況且還有第三勢力虎視耽耽，「否則到最後，船翻了就是翻了，不會有人可以獨善其身」。

(中時 )