造成499人死傷的八仙樂園塵爆案，八仙樂園董事長陳柏廷等8人獲不起訴，台灣高檢署曾2度發回士林地檢署續查，家屬追加控告3人，士檢日前第3度將11人作出不起訴處分，家屬不服聲請再議，高檢署今天駁回，因此陳柏廷11人獲不起訴確定。纏訟逾4年的八仙塵爆案，終於在檢方偵查程序告一段落。

不過，被害家屬依法仍可向士林地院聲請交付審判，尋求救濟。

這11名被告包括萬海航業、八仙樂園董事長陳柏廷與擔任八仙樂園總經理的胞姊陳慧穎、八仙樂園行政總監林玉芬、瑞博國際掛名負責人周宏瑋、東世多媒體傳播公司負責人邱柏銘、呂忠吉友人沈浩然、彩色派對工讀生盧建佑、彩色派對特效人員廖俊明。

2015年6月27日晚間，八仙樂園「彩色派對」發生粉塵爆燃事件，造成15人死亡、484人受傷，同年10月，士檢認定塵爆起因是粉塵接觸高溫電腦燈引燃，與場地無關，僅依業務過失致死罪起訴活動主辦人呂忠吉，另八仙樂園董事長陳柏廷8人全獲不起訴。

2015年11月，八仙案被害人及家屬，針對陳柏廷8人不起訴部分，第1次向高檢署聲請再議，2016年4月，高檢署以八仙樂園是否有疏失仍有事證待查，發回士檢續查。2016年10月，士檢仍認為八仙董事長陳柏廷8人，與塵爆事件沒因果關係，再次不起訴。但被害家屬不服，2度向高檢署聲請再議。

高檢署前年1月5日再發回士檢續查，要求聽取被害人意見，並進行修復式司法，士檢調查後，今年6月認為8人業務過失致死罪嫌不足，第3度作出不起訴處分，另家屬追加提告3人，亦一併不起訴。

家屬7月間第3度向高檢署聲請再議，但這次高檢署認為陳柏廷11人罪嫌不足，沒有再調查必要，日前依法駁回家屬再議，全案11人不起訴確定。

至於活動主辦人呂忠吉部分，最高法院去年12月駁回呂的上訴，維持二審依業務過失致死罪，判處「滿貫」刑度有期徒刑5年，併科罰金9萬元定讞，呂已入監服刑中。

(中時 )