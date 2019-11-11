108年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開一級賽事，本周四起由女子組第一階段預賽點燃新賽季戰火，今天舉辦開賽記者會，「舉重女神」郭婞淳繼續成為賽事最佳宣傳大使，號召球迷加油，並指導如何透過專屬app累積點數成為UBA「頭號粉絲」，不用抽籤就能獲得明年3月底UBA決賽門票。

郭婞淳現在是中華隊奧運舉重項目奪牌希望之一，但其實她很愛籃球，甚至還有一段難忘的陰影，她說：「印象自己小四、小五開始打籃球，後來國中在一場南區複賽最後一戰，自己在完全沒人防守的情況下上籃失手，最後球隊輸球無緣晉級，球隊也因為人數不足解散。」

除了籃球，郭婞淳也練過田徑，同樣也有不太好的記憶，她補充：「一次是全中運大隊接力掉棒，一次是原住民運動會我交棒時整個人滑倒。」

揮別了有陰影的籃球和田徑，後來郭婞淳接觸了舉重，她並透露，儘管已經轉練其他運動，還是很喜歡籃球，高中也曾考慮報考有籃球隊的學校，直到2010年新加坡第1屆青年奧運勇奪女子53公斤級銀牌，發現自己有機會未來靠舉重登上奧運舞台，才真的確定要全心苦練舉重，「所以2010年青奧真的算是我運動生涯非常重要的轉捩點，也讓自己換了一條路重新爬起來。」

107學年UBA決賽她受邀到台北小巨蛋觀賽也非常興奮，很享受跟大家看球的樂趣，108年學年賽季剛好卡到準備東京奧運的關鍵期，還不確定能否再到場同樂，但她今天先宣傳本屆賽事推出的app，號召籃球迷下載並上uba.tw註冊會員累積點數，複賽結束時點數累積最多的前1000位球迷，可以直接獲贈明年3月21日、22日UBA決賽全天門票。

(中時電子報)