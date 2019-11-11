東泰高中電競隊（後兩排）代表台灣到烏克蘭比賽，校長何軒盛（左）及中華民國電子競技運動協會主任秘書 余錦亮（左二）等人希望選手們全力以赴，展現台灣電競的實力。（羅浚濱攝）

東泰高中電競隊將代表台灣到烏克蘭比賽，選手廖俐凱、游峮崴、林達緯 、曾浩鈞、教練陳駿迪、劉軒（右至左）進行模擬對戰訓練。（羅浚濱攝）

新竹縣東泰高中電競隊今年拿下LSC全國高中電競聯賽冠軍，更奪得台港澳職業電競聯賽的總冠軍，14日將代表台灣前往烏克蘭，在基輔國家奧林匹克體育館與世界各國高中選手同台競技，爭取ISF所舉辦的第一屆世界高中電競聯賽冠軍。

中華民國電子競技運動協會主任秘書余錦亮，11日到東泰高中體育館授予中華奧會旗，指這是台灣第1次派高中隊伍征戰世界大賽，希望選手們能全力以赴，展現台灣電競的實力。

東泰高中校長何軒盛表示，該校電競隊4年前成軍不到半年，便拿下全國高中職電競大賽冠軍，衛冕連霸成功並在不同種類的電競比賽屢屢奪冠。

今年10月東泰選手更代表職業隊，以史上最年輕職業選手身分，拿下台港澳職業電競聯賽的總冠軍，可說是台灣電競最強的高中隊伍。

代表隊教練陳駿迪對這次出賽有很大信心，他說早在1個半月前就展開各國對手的情蒐，選手每天訓練長達10小時以上，在集訓時模擬與香港、日本、大陸及台灣職業隊對戰，成績還不錯。

中華代表隊選手有廖俐凱、劉軒、曾浩鈞、簡茂安、林達游峮崴等6人，都期望能奪得冠軍為國家爭光。曾浩鈞則希望延續LSC全國高中聯賽21連勝不敗奪冠氣勢來挑戰世界，要全力以赴拿下世界最強電競高中生的稱號！

(中時 )