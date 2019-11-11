「不能苦民所苦、那要政府何用？」台中市文山工業區歷經3位市長、延宕23年未解，引起地主群起抗憤！市議員林汝洲議員11日為民請命，要求市府採兩段式開發不容再推卸責任；市府經發局強調，目前都發局正辦理該區後續發展可行性規畫評估研究積極推動。

林汝洲表示，文山工業區民國85年開始規畫以來，因少部分地主反對，至今已延宕23年。受限工業用地不足，現有工業區又已開發飽和，文山工業區交通比內湖好，可以通機場、港口和高鐵，周邊生活機能成熟，能吸引人才生活和定居，若開發完成對台中經濟發展是一大助益。

林汝洲指出，少部分地主持續反對的當下，企業界屢次表達進駐意願，台中市卻又無地可發展工業，且違章工廠意外頻傳，盧市府該何去何從？公務人員要勇於認識，不能得過且過，忽視大部分地主權益。

林汝洲強調，若要開發，兩段式開發也是種辦法，要積極進行，產、官、學、所有權人間的溝通，是市府的一大難題；但政府應勇於解決問題，決非是原地踏步放著不處理，讓這塊寶貴的地繼續再荒廢20年，那要政府何用？

經濟發展局說，文山工業區原屬早期台中工業區第4四期規畫範圍，經市府於85年公告實施「變更台中市都市計畫案」，都發局於100年擬定「台中市都市計畫細部計畫案」，明訂此案採「區段徵收」辦理整體開發，規畫面積約193公頃；因地方民意分歧，造成實質開發窒礙難行。

經發局強調，此案涉及區內都市交通規畫、住宅需求及生態復育等都市發展整體規畫的完整性議題，目前都發局正辦理該區後續發展的可行性規劃評估研究案，盼調整土地使用分區容許使用及分期分區開發等相關內容，符合市府產業輔導政策及提升經濟發展。

(中時 )