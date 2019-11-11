中華隊今（11）日以0比2輸墨西哥，爭取東奧門票拉警報，總教練洪一中表示，投手群表現很好，打擊也不是沒有機會，但與預賽對日本隊一樣，得點圈有人時打不回來，欠缺臨門一腳是輸球的關鍵；球員面對這種情形時的心態可能需要調整，會再找球員談談。推敲洪總的意思應是要激勵球員的鬥志，在緊要關頭打擊更需要勇氣。

中華隊總教練洪一中（右）坦承中華隊陷入貧打的窘境。（廖德修攝）

中華隊預賽打擊率僅1成90，在進入複賽的6隊中僅優於澳洲的1成30。預賽前兩戰除了靠投手力撐，適時一擊也很重要；到了預賽第3戰輸日本，中華隊一共擊出11支安打，數字和對手一樣，只是攻佔得點圈時卻打不回分數。

今天對墨西哥之戰，對方投手群壓制力十足，中華隊只擊出3支安打，不過仍有3局攻佔得點圈，但總共5次打擊機會全部摃龜，無異是讓自家的投手群投到手軟。

洪一中說，墨西哥隊在預賽拿下A組第1名，球員的素質很好，要攻擊他們的好球帶本來就很不容易，投手群失分壓到2分已經很不容易，輸球關鍵還是打擊不振，如果外界批評中華隊「貧打」，他完全可以接受。

加上今天對墨西哥隊之戰，中華隊的打擊下滑到1成85，確實陷入貧打的窘境。

(中時電子報)