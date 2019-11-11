由《與神同行》製作團隊全新打造的災難動作大片《白頭山：半島浩劫》，集結了河正宇、李炳憲、馬東石、田慧振、裴秀智等豪華陣容，在上映前就造成極大的話題，而這也是河正宇和李炳憲首度合作的作品，備受矚目。李炳憲表示：「河正宇是位充滿爆發力的演員，和他很有默契。」河正宇則說：「我們十分合得來，對於李炳憲面對每場戲那熱情的模樣印象深刻。」河正宇和李炳憲在韓國被視為兩大值得信賴的演員，令人十分期待他們在《白頭山：半島浩劫》中，會產生多麼精彩的演技默契，預料將在年末掀起一股「白頭山熱潮」。

電影公司於11日公布中文前導版預告，預告中一開始就以新聞快報帶出中國與北韓邊界的白頭山，無預警噴發的危急情況，其爆發威力甚至超越了過往預測到的數值，令朝鮮半島的人民陷入恐慌。「白頭山共有4個岩漿庫，之後會依序爆發」而這句令人膽顫心驚的對白，更暗示白頭山的再次爆發，將有可能吞噬整個朝鮮半島，帶來更大規模的災害。

馬東石化身教授以「頭腦」拯救朝鮮半島。（車庫娛樂提供）

在《白頭山：半島浩劫》中飾演地質學教授的馬東石，將採取什麼樣的方式阻止白頭山再次爆發，也令人十分好奇，而觀眾看到前導版預告中馬東石帶著眼鏡，身著格紋襯衫、西裝外套，嚴肅說明狀況、提供建議的模樣，也感到十分新奇。以《與神同行》系列深獲台灣觀眾喜愛的河正宇，這次飾演南韓EOD（爆裂物處理）隊員「趙仁昌」，為了拯救朝鮮半島，他必須和李炳憲所飾演的北韓機密要員「李準平」合作，帶領南北韓人民們逃過這場前所未有危機。2人完美的演技和絕佳的默契，也讓電影充滿濃厚的緊張感，一觸即發。《白頭山：半島浩劫》故事敘述為了阻止白頭山最後的火山爆發，南北韓將同心協力拯救朝鮮半島，該片近期在台上映。

(中時 )