民眾黨立委參選人蔡宜芳。（張穎齊攝）

民眾黨立委參選人蔡宜芳（右）送價值破千元的永生花，要送給「柯黑」北市議員王世堅。（張穎齊攝）

民眾黨立委參選人蔡宜芳直言，台北市長柯文哲很白目，自願當「柯黑橋梁」，柯文哲時坦言，自己本來就很白目，只是講話太老實。對此，「柯黑」北市議員王世堅接受媒體聯訪時說，不必，有崩壞的柯文哲，才有柯黑的王世堅，請蔡宜芳叫柯文哲找回「5年前的柯文哲」，才是解決衝突方式

柯文哲11日備詢表示，他只是講話比較老實，常常講話、用字遣詞變這樣，因為對外科醫師來講，關鍵字最重要，白目也沒有講得不對，「我本來就很白目」，不過還好啦，自己會改進，但人也沒辦法全都好，總是有1、2個缺點，這還好，他在決定政策會議都會討論很多遍，現在不太容易出錯，失言次數有減少，頻率有下降。

「最大的柯黑就是5年前的柯文哲！」王世堅指出，「智者造橋、愚者築牆」，蔡宜芳很有智慧要造橋，但其實最大的柯黑就是柯文哲，所以她若要找我，不必，請她去叫柯找回5年前的自己，因為柯這5年來，理想價值完全崩壞，違背自己的所有理想，「有崩壞的柯，才有後續的柯黑王世堅」，若要化解柯黑衝突，就叫柯認清自己。

王世堅說，蔡宜芳若要當橋梁，那就更該幫助綠白合作，助民進黨立委參選人許淑華對抗藍營對手，許淑華在地經營多年，蔡進軍國會還不足，大可接受許的地方議員職缺，謝謝蔡願意打開「綠白心房」要築橋、拆高牆，但其實合作就在不遠方，從現在即可開始。

王世堅離開議會1樓後，蔡宜芳也接著到來，並帶了1束價值破千元的永生花，放置櫃台要送給王世堅，她表示，希望世堅議員能跟他的情人「北市府」，一直不斷為大家監督著。

蔡宜芳說，直白、白目就是柯的個性，柯5年來沒變，王世堅5年來也都討厭柯文哲，其實這事很可愛，就像今天是1111單身節，政黨有時跟情侶一樣，若多一點理性溝通、諒解、愛，少一點爭執批評謾罵，對人民都是好事，她願意就每個議題去做溝通討論當橋樑。

蔡宜芳說，她也希望許淑華別空缺議員位置，不要辜負大家期待，好好把議員做完，像8月時，淑華議員也非常希望跟柯市長白綠合作，但不到3個月，現在就開始打柯。

(中時 )