台中市1歲多女童遭郭姓保母施虐致癱，台中地院11日開庭審理，家屬帶女童出庭。（陳淑芬攝）

台中市太平區1歲多女童遭郭姓保母施虐致癱案，台中地院11日開庭審理，女童家屬抱女嬰出庭、媽媽當庭泣訴罵郭女：「她自己兒子不能打，把情緒全發洩在我女兒身上！」，仍羈押中的郭女認罪，請求法官依法判適當之刑及交保，辯護律師請求從輕量刑，女嬰舅舅當庭發飆怒罵「要有良心」。法官諭知全案11月27日宣判。

24歲的郭女與擔任警察的鄭姓丈夫在台中市太平區租屋，自己照顧2歲兒子，並收托2名2歲以下幼童，郭女在2018年6月21日上午，獨自照顧兒子和1歲多陳姓女童，幫女童換尿布時，因兒子及女童同時哭鬧，她情緒失控，從女童腋下抱起猛力搖晃，單手從床上抓起女童左手，重摔在床墊上，女童頭部猛力撞擊床墊，郭女即帶兒子走出房門，平復心情。

不久，郭女無聽到女童哭聲，查看發現已失去意識反應，緊急叫救護車送醫，造成女童左側偏癱、無法進食及言語等重大傷害，檢方依重傷害罪將郭女起訴。

台中地院11日下午開庭審理，女童的舅媽抱著女童出庭，郭女對法官詢問相關證據及起訴案情都低調回答：「沒有意見」，她並沒有為自己辯解，當庭認罪，盼法官依法判處適當之刑，但請求能讓她交保。辯護律師則提出，郭女產後憂鬱、長期累積，犯後坦承犯行，請求從輕量刑。

「囝仔被摔成這樣，要有良心啦！」女童舅舅氣憤不平，當庭飆罵郭女，法警將他請出庭外。女童母親哭訴罵郭女情緒失控打小孩，但是「她自己兒子不能打，把情緒全發洩在我女兒身上！」，事後，郭女雖叫救護車送醫，但對案情都推說不知情，直到被收押才坦承犯案，根本沒有悔意。

郭女遭羈押禁見期限到11月21日，她向法官請求依法判適當之刑，但希望能夠讓她交保；蒞庭檢察官則認為，郭女所涉為重罪，有延押必要。法官當庭諭知全案於11月27日宣判。

女童母親表示，女童右腦萎縮、右眼失明，無法自行進食、講話，而且必須仰賴鼻胃管餵食，看護及機構費用每個月至少新台幣10萬元起跳，家屬已提出附帶民事求償。

(中時 )