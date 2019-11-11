「抗癌勇士熱愛生命自行車環台之旅」，11日從最後1站新竹市出發回台北終點站。（陳育賢攝）

「抗癌勇士熱愛生命自行車環台之旅」11日來到新竹市最後1站，新竹市衛生局人員特別為抗癌勇士加油打氣，40位抗癌勇士與家屬昨天再於幸福廣場發出奔向終點站台北，完成長達10天、總長度1100公里的環島圓夢之旅。

市府衛生局長王宗曦指出，自行車環台活動是由台灣抗癌協會主辦，並自2011年起辦理「抗癌勇士熱愛生命自行車環台之旅」，今年已是第9屆，此次環台之旅是於11月2日由台北出發，10天將完成1100公里的環台壯舉，以鼓勵癌友走出戶外，透過運動抗癌。

新竹市是終點站的前1站，一早鬥士們並從市府旁的幸福廣場出發回到終點站台北，她特別與衛生局員工前往為癌友們加油打氣，鼓勵勇士們為健康騎出生命力。

市長林智堅則肯定抗癌勇士們以樂觀態度勇敢面對疾病，秉持永不放棄的精神、克服困難完成夢想的毅力，他特別呼籲民眾，遵守防癌3要1不，要規律運動、均衡飲食、定期健檢，拒菸檳酒，一起為自己健康把關。

王宗曦同時指出，癌症長達37年蟬聯國人10大死因第1名，市府為照護市民健康，積極推動早期發現、早期治療的癌症防治政策，整合轄區衛生所及醫療院所提供衛生福利部國民健康署免費4大癌症篩檢服務。

篩檢服務包手括50至未滿75歲民眾，每2年1次的大腸癌篩檢、30歲以上婦女，每年1次的子宮頸癌篩檢、45-69歲婦女、40-44歲二等血親內曾罹患乳癌婦女，每2年1次的乳癌篩檢及30歲以上有嚼檳榔或吸菸者、18歲以上有嚼檳榔原住民，每2年1次口腔癌篩檢服務與健康諮詢。

此外，為鼓勵市民踴躍參加癌症篩檢及成人預防保健服務檢查，衛生局還推出「做健檢顧健康抽萬金」抽獎活動，凡設籍或居住於新竹市30歲以上市民，於11月15日前，持健保卡至衛生所及合約醫療機構完成1項癌症篩檢者，均可參加抽獎，最大獎有1萬元禮券，獎項豐富，活動相關資訊可洽新竹市3個區的衛生所或上衛生局（所）網頁查詢。

(中時 )