來自高雄的鍾楷博、鍾明峰兄弟，在求學的路上各自發展，最後卻先後從警專畢業，還相繼選擇跨海到金門服務，攜手擔負維護治安和為民服務的工作。「兄弟檔」警察小故事讓嚴肅的金城派出所，增添幾分溫馨的袍澤手足情。

26歲的鍾楷博原本就讀中山醫學大學心理系，在延修學業的大五那一年，考量心理學系研究所大門狹窄，取得證照也不易，決心放棄學業報考警專36期。比他小5歲，高中畢業後就進入警專35期的弟弟鍾明峰，因此一下變成他的「學長」。

2人警專畢業後，都以優異的成績來到金門，相繼成為金城派出所的警員，不一樣的學長、學弟關係，卻有著一顆同樣為金門治安把關，就近相互照顧的兄弟情。

父親很早就離開人世，由在公路監理站工作的母親一手拉拔長大的兄弟倆，很珍惜這份在外島並肩工作，十分難得的機緣，更感念母親的茹苦含辛，有時間就會輪流返台陪伴她。

兄弟倆的心中有1位共同的偶像，就是曾任警政署長的新北市長侯友宜，他們經常交換工作心得，累積和切磋實務經驗，希望自己未來也能在工作崗位上，拚出一番好成績。

今年10月21日分發金門，因為個子小1號，總被誤認成「弟弟」的鍾楷博，日常勤務中偶爾會碰到兄弟倆一起值班、巡邏，2人一致認為金門鄉親普遍純樸，與台灣本島有些不同。

金城分局長李益杰表示，金門首度有「兄弟檔」在同一個派出所服務，他們一起為地方治安打拚，讓大家看到不一樣的警察兄弟情和袍澤情，十分溫馨。

(中時 )