設好鬧鐘，「飛常酷」五折機票明日開搶！11／12 - 11／13 輸入促銷代碼 「GONOW」，即享台北飛往東京、高雄飛往大阪最低 5 折優惠，其餘直飛航點包含新加坡、首爾、札幌（北海道）、曼谷也享超優惠票價 65 折起。

日北一直是國人旅遊首選，此次酷航飛常酷促銷首推台北 – 東京及高雄 – 大阪雙航點，無論是南部或是北部的旅客皆受惠。日本首都東京好吃、好玩又好逛之外，周圍的富士山、河口湖、橫濱、日光等地，都是以東京為中心的絕美秘境，永遠讓旅客有新的驚喜體驗！

大阪也是超熱門日本旅遊目的地，一年四季皆適合，無論是純遊大阪，或是暢遊關西來趟經典的京阪神之旅，都可以滿足各種旅人的心。若想來趟雪之旅，北海島絕對是首選，滑雪及其他雪上活動應有盡有，想要輕鬆浪漫的漫步雪中，或是在雪中泡湯，也能一次享受。趁著超划算的 5 折優惠，跟著酷航隨時飛，探索更多日本！

此次促銷航點還包含新加坡轉機航點，澳洲四大城：雪梨、墨爾本、黃金海岸、柏斯；歐洲雙航點：雅典、柏林；CP 值高私房旅遊航點：檳城、古晉、關丹、怡保、泗水、清奈等；以及夢幻渡假航航點峇里島、蘭卡威、喀比等，在新加坡轉機一點都不累人。

新加坡樟宜機場的魅力無限，新地標「星耀樟宜」今年開幕，與酷航上月搬遷至的一航廈直接連通，40公尺高的室內瀑布保證讓人歎為觀止，原來機場可以這麼華麗炫目充滿未來感。另外還有天空之網、迷宮世界、奇幻滑梯等極具巧思的設施。國際品牌、美食餐廳也都紛紛進駐，讓你充分利用轉機時間吃飽買好，不浪費任何一刻寶貴的旅遊時間 !

(工商 )