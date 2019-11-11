導演蔡明亮的華人首部VR電影《家在蘭若寺》8K版本10日晚間放映結束後舉辦映後座談，蔡明亮以「生逢其時」慶幸自己有生之年能拍到VR作品，蔡明亮更說：「你問我會不會再拍VR，給我錢，我就拍，武俠片也可以拍，鬼片也可以拍，只是會拍成我的樣子」，更笑說「不要對我有太多的幻想」。現場除了湧入大批死忠影迷到場支持，黃大煒也驚喜現身，驚艷《家在蘭若寺》360環繞收音，身歷其境笑說全身都濕了。

席中他逗趣地分享使用社群網站的小心得，他表示自己臉書粉絲頁人數只有一萬多人，來來去去就那幾位粉絲與他互動，連名字他都很熟悉。雖然他歡迎新朋友加入臉書，但他卻反骨不回答任何粉絲網上提問，雖然曾經也在掙扎是否要回應，他開玩笑表示：「最近因為太煩了，還刪掉一些提問的留言」，並自嘲年紀大了真的有個好處，就是說什麼都沒有人敢反抗。映後座談活動蔡明亮維持與電影敘事一貫的蔡式風格，拒絕開放現場QA環節，笑稱為避免自己受一肚子氣，但卻多了更多幽默與台下粉絲互動。

導演蔡明亮與粉絲於《家在蘭若寺》映後座談會後合照。（HTC提供）

談到創作緣由，蔡明亮坦言《家在蘭若寺》反映了他的心境，是自己長年來面臨生命基本的問題，生病、變老、靠近死亡的感觸，他刻意將時間變得緩慢，以風及雨等元素融合在作品裡，同時，導演也強調這部作品是他過去創作的延續。為充分傳達自己的敘事美學，放映現場導演花了2天半的時間親手以炭筆及顏料完成現場的裝置藝術，從電影場景、人物造型到放映現場美學等導演求好心切、面面考究，因為蔡明亮說，「VR放映不容易啊！」蔡明亮說他早前曾接觸過VR作品，但他一開始認為VR只是炫，沒興趣了解。直到HTC找上他，讓他開始重新思考這個媒材的可能性，才答應嘗試。

導演蔡明亮出席講座。（金馬執委會提供）

黃大煒與導演蔡明亮大聊觀影體驗。（HTC提供）

現場除了死忠影迷還有歌手黃大煒意外現身也成了焦點，這是黃大煒繼10月演唱會後2人再次碰面，他體驗《家在蘭若寺》後興奮表示：「很好玩，因為平常很少玩Game或用VR體驗，這次體驗彷彿提前感受未來可以用新的媒介去欣賞視覺作品。」特別是片中下大雨橋段，他笑說身歷其境般的感覺好像全身濕透，同時音樂人出身的他對360環繞音效的部分更感到特別與驚艷。HTC VIVE ORIGINALS VR原創作品VR電影《家在蘭若寺》在台北金馬影展短短放映2天，場場滿場好評持續延燒。

(中時 )