陳姓小三遭正宮指控，與先生透過Line暗通款曲，傳訊「「motel愛愛」、「你穿了我的小褲褲」、「很久我們才愛愛」、「去motel解決嗎」、「去愛愛吧」等語，並求償100萬，士林地院審結，認定小三確與有逾越一般男女交往分際，判賠40萬元，可上訴。

正宮指控，陳姓護理師前年3月、6月間與丈夫有4次婚外情，還互傳生殖器的照片給對方觀看，對話紀錄當中互稱老公、老婆，甚至說要去旅館「愛愛」，顯示小三主動邀約發生性關係。

但陳姓護理師辯稱，無法證明兩人有通姦行為，已獲檢察官不起訴，2人早在事件爆發後，前年7月就已經分手，經過1年多，正宮才提出自己罹患精神病的證明，並非她害正宮罹病。

但法官依據Line的通話紀錄、偵查中的供述，認定兩人有發生口交、愛撫行為，足證已經逾越了一般朋友間的關係，已達侵害正宮的配偶權程度，審酌雙方的學經歷以及對正宮造成的損害，判賠40萬。

(中時 )