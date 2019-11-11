因應明年總統及立委選舉，台北地檢署今天邀集檢、警、調、廉等單位舉辦選舉查察分區座談會。法務部長蔡清祥指示3項查察重點，包括優先妥適處理假訊息，防止境外資金不當介入選舉，廣泛蒐集選舉地下賭盤情資，以免影響選舉。

檢察總長江惠民則要求與會人員9項重點：1.行政中立；2.團隊辦案；3.溯本清源，徹底斷絕賭盤、地下資金之人流及金流；4.社群平台結合假訊息易引發群眾事件，各單位應互相通報消息並確實掌握狀況。

5.旅遊餐會案件應特別注意蒐證完整；6.走路工應注意是否有對價關係；7.各單位蒐集情資之來源應予以保密；8.專勤隊、憲兵隊提供之情資應結合司法機關辦理，以免證據能力受到質疑；9.地檢署應落實代理人制度，以利情資迅速處理。

北檢今天的選舉查察座談會，由檢察長邢泰釗主持，法務部長蔡清祥、檢察總長江惠民、高檢署檢察長王添盛、廉政署長鄭銘謙、調查局副局長林玲蘭、刑事局長黃明昭、移民署台北市專勤隊林隊長財榮等人與會。會議由檢、警、調、政風機關就明年大選選情分析、情資提供、查賄及反賄具體措施、執行情形及績效提出報告。

(中時 )