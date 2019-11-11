國民黨總統參選人韓國瑜今公布副手人選，與張善政「國政配」，資深媒體人黃暐瀚就表示，最貼近韓國瑜的人，就是張善政。但有人反對認為，還有虎哥周錫瑋，為何不是他接？黃暐瀚說，挑副手會有很多考量，要互補、要面面俱到。他上周就知道前新北市長朱立倫不會接了。並解釋，找張善政有三大益處。

黃暐瀚今(11日)在臉書發文指出，對於副手一事，說是知道，應該是「猜到」，或說「分析到」。從初選結束之後，張善政帶著國政顧問團，「帶槍投靠」韓國瑜，之後一場場的「國政說明會」兩人互動，甚至「走出同溫層」面對年輕人，韓張也是一起上陣。

黃暐瀚認為，這段時間，最貼近韓國瑜的人，就是張善政。有人說：「等等，暐瀚哥，還有虎哥」，虎哥周錫瑋確實沒話說，下鄉陪到底，場場都用「肉體在挺」。不過這種挺，是挺兄弟的，挺感情的，挑副手會有很多考量，要互補，要計算，要面面俱到。

黃暐瀚也透露，光是朱立倫上周跟記者閒聊一句：「韓市長已經有副手人選了」，就可以知道，這個副手，不會是朱立倫了。而且，初選五人，朱周都在其中，挑朱棄周，或是挑周棄朱，都很難跟另外一位交代，黨內的菁英，不當副手，找「無黨籍」的前院長搭擋，也算聰明。

他直言，韓國瑜找張善政，有三大好處：

第一、國政領航，融合族群。

張善政，父親天津人、母親台南人，是典型的「芋頭蕃薯」。融合台灣本省外省，又是熟悉數位科技，是馬前總統任內，民意支持度最高的行政院長。出身融合族群，形象溫和專業，與韓國瑜的配合度，完全契合，是個「令人放心」且「不會扣分」的副手參選人。

第二、救援台南、清德難攻。

張善政的形象較為中立，其中一個理由來自2016年的台南維冠大樓倒塌後，張院長不分藍綠，全力救援台南。這份感情，台南人記得，當時的台南市長賴清德，也還記得。未來兩軍對陣，賴清德將很難對張善政下重手，或是嚴厲批評。

第三、無黨奧援、內部不爭。

賴清德與蔡總統搭擋，最大的好處，就是「獨派回流」。但賴畢竟是「接班梯隊」的人，蔡一旦選擇了賴當副手，將對「鄭文燦、林佳龍」造成一度程度的壓力，為了四年後的接班梯隊排序，鄭林的輔選動作，或說內心的感受，將成為微妙的觀察指標。

黃暐瀚最後總結表示，選舉沒有穩贏，也沒誰穩輸。韓國瑜打了張善政這張牌，後續漲跌，可再慢慢觀察。

(中時電子報)