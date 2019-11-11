信義鄉雙龍瀑布「七彩吊橋」，預計明年初啟用，門票優先採網路預購，總量管制每日1500人次為限；縣長林明溱11日陪同全文才等29名議員會勘，議員肯定縣府用心規畫，但仍要求設施務必盡善盡美，確保遊憩品質。

參與實勘雙龍吊橋的縣議員包括全文才、廖梓佑、羅美玲、賴燕雪、陳淑惠、莊文斌、簡峻庭、游顥、黃世芳、蔡孟娥、葉仁創、黃東灝、曾振炎、蕭志全、李洲忠、林芳伃、蔡銘軒、謝明謀、張嘉哲、張維華、廖文賢、戴世詮、簡賜勝、莊士傑、石慶龍、陳昭煜、王彩雲、唐曉棻、吳瑞芳；以及縣府民政處長吳燕玲、農業處長陳瑞慶、觀光處長王源鍾等人。

林明溱實勘後，責成觀光處針對售票網路預購部分，再研究是否保留適量現場購票；另外，吊橋面對瀑布端的觀景平台，也要增設顯目的拍照留影地標。

議員陳昭煜表示，七彩吊橋的彩色鋪面橋板，已有少部分漆料掉色，希望縣府在驗收前要求徹底改善。

王源鍾指出，七彩吊橋第3期工程上周發包，包括停車場、售票亭及門禁設施等，預計70個工作天可完成，因此會等到全部設施臻於完善時，再評估最適當的啟用時機；未來將優先僱用部落員工15人，因台16線禁止行駛甲類大客車，且雙龍部落無大型停車空間，因此規畫搭乘接駁車進入部落，再步行進入園區。

遊客搭乘接駁車處在雙龍橋下空地停車場，下車處為雙龍活動中心前，回程接駁車上車處在雙龍景觀營地前；遊客將車輛停放至停車點後，搭接駁車至雙龍派出所（雙龍活動中心）前下車，然後步行950公尺至七彩吊橋。

(中時 )