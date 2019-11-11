台電表示，中火將持續推動減煤，2020年將依照「許可使用量」2100萬公噸減煤4成為目標，即以1260萬公噸為努力方向。（黃國峰攝）

台中市副市長楊瓊瓔強調，為捍衛市民健康，市府絕對會有作為，不僅將藉生煤條例嚴格要求台電減煤4成，也絕對會嚴陣以待。（盧金足攝）

台中市府要求中火明年1月25日前，需將生煤用量降至1104萬噸，但中火目前規畫明年整年度生煤用量僅降至1260萬噸，雙方要求相差156萬噸，中間差距「煤」有討價還價的空間。

因應中火可能以《台中市生煤自治條例》未具罰則效力，可能會尋求訴願或行政訴訟自保，環保局強調，《台中市生煤自治條例》雖然沒有罰則，但以當初在許可證核發中，即明文要求減煤4成，未在期限減煤4成，即違反《空汙法》，不只不排除拒發許可證，最高可重罰2000萬。

立法院經濟委員會召委陳超明、立委沈智慧、陳曼麗等人11日考察中火汙染改善與發電機組規劃，副市長楊瓊瓔代表市長盧秀燕出席，議員楊正中、李中、顏莉敏、黃馨慧、吳瓊華等人皆到場關心。台電簡報時指出，中火將以生煤「許可量」為基準，從2100萬噸減煤4成，估計2020年降至1260萬噸以下。

台電表示，中火將持續推動減煤，2020年將依照「許可使用量」2100萬公噸減煤4成為目標，即以1260萬公噸為努力方向。目前中火9號機操作許可證已屆期，台電公司2019年7月即提出展延申請，市府尚未核准。1至8號機及第10號機將於2020年2月屆期，這9部機組預計11月下旬提出展延申請。

環保局表示，依據條例規定，4年內減少生煤使用量40％，意即在2020年1月26日前，中火的生煤使用量需從2014年的生煤使用量1839萬公噸降到1104萬噸。

對中火指減煤4成為1260萬公噸，台中市環保局說，前市府在2017年11月核發的中火展延2018、2019年許可證時，是以2014年的許可量2100萬噸為基礎減量24％，規定中火2018、2019年生煤許可量最多僅能1600萬噸，而非以2014年的實際使用量1839萬公噸作為減煤標準。

台電指出，今年在供電情勢好轉下，台電積極自主減煤，亦配合台中市府減煤要求，台中電廠落實擴大降載，1至10月降載363次，減發42.3億度，為去年同期減發20.8億度的2倍以上。減煤預估今年用煤量更可低至1300萬公噸左右。

台電強調，中火近5年減用500萬公噸生煤，其中有一半以上是今年達成，相較於去年1597萬公噸，今年足足減用近300萬公噸，創下台中電廠10部機商轉以來之歷年最低燃煤用量

，也創下單年最大減煤量！今年台電會確實遵照許可證內容操作，絕不超過台中市府核定之用煤量1600萬公噸。

環保局強調，市府2016年1月26日公布施行《台中市生煤自治條例》，透過許可證展延及異動時機，明定「生煤用量」為減煤4成計算基準，並載入許可證中。市府日前已函文提醒台電應遵守規定，中火10部機組許可證，明年1月25日前，需將生煤用量降至1104萬噸，若未落實，依法最高可開罰2000萬元。

(中時 )