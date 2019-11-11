被陳菊提自訴控告加重誹謗的張琍敏，得知獲判無罪後，她在記者會上開心比出勝利手勢；她說當初臉書貼文只是關心為何韓國瑜還不出來選總統，因為聽說要韓是查高雄弊案的關係，她的發文出發的沒有惡意，希望陳菊不要上訴。

張琍敏說，對於法官判決無罪她感到非常欣慰，因為台灣的司法有最後一道防線，讓小老百姓免於活在恐懼當中；她說這件事實在來講真的是芝麻小事，她希望陳菊及執政黨去處理國家大事不要在這個事情上打轉。

(中時 )