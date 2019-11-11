得知無罪開心比YA 張琍敏希望陳菊不要上訴 17:312019/11/11 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 林偉信攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 被陳菊提自訴控告加重誹謗的張琍敏，得知獲判無罪後，她在記者會上開心比出勝利手勢；她說當初臉書貼文只是關心為何韓國瑜還不出來選總統，因為聽說要韓是查高雄弊案的關係，她的發文出發的沒有惡意，希望陳菊不要上訴。 張琍敏說，對於法官判決無罪她感到非常欣慰，因為台灣的司法有最後一道防線，讓小老百姓免於活在恐懼當中；她說這件事實在來講真的是芝麻小事，她希望陳菊及執政黨去處理國家大事不要在這個事情上打轉。 批陳菊蛇鼠一窩 張琍敏獲判無罪 (中時 ) #陳菊 #希望 #張琍敏 #上訴 #防線 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡賴配？陳菊：由總統決定 10:272019/11/07 政治 蔡賴配成形？ 陳菊：總統決定 10:552019/11/07 政治 藍委批蔡碧仲違反行政中立 陳菊：委員解讀可以理解 12:522019/11/07 政治 否認居中協調 陳菊：蔡賴配越自然越好 04:102019/11/08 政治要聞 發言惹議 藍委批蔡碧仲違行政中立 04:102019/11/08 政治要聞 獨／批陳菊「蛇鼠一窩」將宣判 張琍敏：相信司法 21:032019/11/08 娛樂 藍轟政治辦案 只以大菊為重 04:102019/11/09 政治要聞 郭宋配？陳菊：不清楚 相信人民會支持小英連任 16:542019/11/09 政治 張琍敏遭陳菊告 判決結果16時出爐 09:042019/11/11 社會 批陳菊蛇鼠一窩 張琍敏獲判無罪 16:072019/11/11 社會 社會熱門新聞 批陳菊蛇鼠一窩 張琍敏獲判無罪 - 社會 「拳王」 陪練 挨一記重拳倒地身亡 - 社會 地鐵長髮正妹突「開腿」 他看傻：下面空的！ - 社會 金門「兄弟檔」警察 袍澤情洋溢派出所 - 社會 色老闆暗示「一周要3次」 女秘書為加薪忍耐做下去 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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