已故藝人馬如龍今年6月9日因病辭世，他與沛小嵐的女兒黃聖雅，11日與該劇主要演員龍劭華、吳秀珠、嚴正嵐等人出席華視新戲《老姑婆的古董老菜單》開鏡記者會，黃聖雅之前曾與爸媽一起演過《紫色大稻埕》，事隔兩年多，她再復出拍戲，爸爸已經離開，她也希望媽媽再出來拍戲工作，身體會比較健康，目前已經有一些戲劇邀約，媽媽自己有意願，但都還是要交給擔任經紀人的哥哥黃士庭審核，媽媽接戲原則就是家人不希望她太累。

馬如龍生前與沛小嵐夫妻情深。（摘自臉書）

黃聖雅說，爸爸離開滿百日後，家人才比較常帶媽媽出來散心走走，偶爾拉她出去喝下午茶。她跟哥哥很常夢到爸爸，但夢得都很零碎，都是夢到爸爸回來跟他們聊天，也有講要好好照顧媽媽，夢中覺得爸爸都還在，醒來又發現爸爸已經離開的事實。但媽媽則比較少夢到爸爸，所以媽媽會趁機對著爸爸的照片抱怨：「只找小孩不找我，都把你某（老婆）放下了！」

馬如龍與沛小嵐的女兒黃聖雅。（華視提供）

這是黃聖雅在暌違兩年多後，再次復出拍戲，她說之前拍完《紫色大稻埕》後，曾找一般工作做，當了一年多的直播主做日韓代購，也跟同事相處不錯，期間只有陸續上一些談話性節目，爸爸過世後，她則大多待在家裡陪伴媽媽沛小嵐，也幫大嫂做網路。這次再回來拍戲很有熟悉感，媽媽也滿贊同的，因為媽媽覺得「年輕人一直窩在家裡幹嘛」。

馬如龍與沛小嵐的女兒黃聖雅。（華視提供）

黃聖雅劇中飾演李冠毅高中同學，也是個因為誤以為李冠毅喜歡自己，所以對嚴正嵐抱有敵意，笑稱自己劇中角色其實是個「小花癡」。她說這角色算是個文青，會自己做手工藝、賣手創商品，偏巧她這兩年休息時也做手創，例如手工卡片、花藝、水彩等靜態。

(中時 )