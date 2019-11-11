消費者引頸期盼的雙十一購物節又來了！阿聯酋航空今年為台灣旅客推出限時限量的經濟艙與商務艙機票。台灣旅客趕緊把握難得的優惠票價，不論是買到手軟的歐洲血拼之旅，或是享受悠閒的慢活假期，即刻下單馬上出發！

購票日期自即日起至2019年11月25日為止，出發時間則自2019年11月18日至2020年6月20日止。經濟艙票價自NT$7,111元起（未稅）、商務艙票價自NT$62,111起（未稅）。本次優惠機票可於阿聯酋航空網站www.emirates.com.tw 購買，欲了解更多資訊，請至阿聯酋航空網站查詢，或洽各大旅行社。

優惠不包括稅項及燃油附加費。適用於平日出發之航班、設有不適用日期。週末附加費適用。票價以預訂時優惠票價的座位供應情況而定。受條款及細則約束。

如果享受購物樂趣是你旅行的意義，不論在杜拜轉機或是度假，務必要將全中東最大的購物盛典──2020杜拜購物節納入行程。自2019年12月26日至2020年2月1號止，為期五周的血拼嘉年華以極其優惠的價格入手眾多時尚品牌、珠寶飾品和3C商品，想要挖寶的朋友千萬別錯過。

在2020杜拜購物節買的太開心，也毋須擔心行李超重，阿聯酋航空貼心地提供回程額外10公斤的行李托運限額，台灣旅客能不受限制地盡情採買，此項優惠僅至2020年2月5日止。

由杜拜出發，台灣旅客還可搭乘阿聯酋航空前進歐洲各大血拚天堂！喜愛購物的朋友對於歐洲的頂級百貨殿堂並不陌生，無論是在巴黎鐵塔旁一次滿足所有購物慾，享受起司品酒饗宴、馬卡龍烘培課程和美妝大師養成班等新奇有趣的體驗課程，度過悠閒的午后；或是前往德國慕尼黑朝聖，佔地約34,000平方公尺的老字號貴婦百貨，一網打盡多家時尚、美妝和家飾精品。

當然，購物狂的歐洲之旅絕不能少了被各大頂級精品及珠寶品牌環繞的時尚之都米蘭，在主要幹道蒙提拿破崙街（ViaMonte Napoleone）兩旁，由四條名品街匯集而成的「黃金四角區」（Quadrilateral），旅客可以盡情沉浸在設計師品牌、古董老舖，以及隱身於新古典主義建築內的時髦咖啡廳的時尚氛圍裡。

血拼之旅過後，經濟艙旅客可在阿聯酋航空A380經濟艙內舒適寬敞的座椅上舒心小憩，享受獲獎無數的ice機上娛樂系統，超過4,500個頻道提供豐富多元的各類熱門電影、電視影集、最新音樂、播客節目(Podcast)及有聲書，讓旅客在漫長的飛行旅程不感無聊。阿聯酋航空提供所有艙等旅客20MB的免費Wi-Fi，在空中也能盡情分享旅程的點滴，與家人朋友保持聯繫。

經濟艙提供各國美饌或目的地風味美食，滿足每位饕客的味蕾。另外，阿聯酋航空精心為與孩童同行的家庭旅客準備兒童餐和零食小點，讓小小飛行家能度過一段開心的飛行旅程。

搭乘商務艙及頭等艙的乘客可以享受阿聯酋航空最受歡迎的機上貴賓室，在此放鬆小酌，搭配五星主廚精心配製的佐酒小點，與來自世界各地的旅人酣暢交流。除此之外，旅客們還可在最負盛名的水療淋浴間，洗去旅程中的疲勞，清爽舒適地抵達目的地。

頭等艙旅客可選擇在喜歡的時間享用由主廚烹調的精緻美饌，餐點皆以皇家道爾頓骨瓷盛裝，搭配專屬的亞麻餐巾與桌巾；此外，阿聯酋航空在機上亦提供多款紅白酒、烈酒、香檳和各類飲品，供旅客們佐以美食共享。

阿聯酋航空每天皆有一班A380旗艦客機從台北直飛杜拜，提供台灣旅客由杜拜樞紐飛往全球85個國家、158個航點的全球飛行服務。其中，超過50個航點由阿聯酋航空A380雙層客機執飛；阿聯酋航空亦與杜拜航空進行策略合作，旅客們可以經杜拜轉搭杜拜航空前往94個航點，除了共掛班號，雙方的策略合作也延伸至商業合作的領域，如旅客的行程安排、提供更具吸引力價格的優惠票價、更綿密廣泛的全球航點，以及對旅客更為便捷的機場營運服務等，讓所有旅客的飛行體驗更加流暢；常客飛行計畫也讓旅客更快地累積與兌換哩程。

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