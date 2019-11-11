30位癌症病友11日完成單車環台壯舉，前總統馬英九特地到場迎接。（譚宇哲攝）

30位癌症病友11日完成單車環台壯舉，新北市長侯友宜特地到場迎接。（譚宇哲攝）

「我又多活1年了！」台灣抗癌協會理事長吳興傳本月2日號召30位癌症病友騎乘單車環台，11日抵達新北市府終點，完成10天騎乘1100公里壯舉，興奮歡呼，前總統馬英九、新北市長侯友宜特地到場迎接，對這群「不倒騎士」用運動抗癌的熱情，豎起大拇指。

吳興傳曾是馬拉松選手，經歷與太太同時罹癌、親人離世的傷痛，2011年號召13位癌友完成首次單車環台壯舉，至今已連續舉辦9年。

吳興傳說，今年一行人共30位癌友於2日從台北市出發，經東部的宜蘭、台東順時針騎行，11日抵達終點站新北市府，感謝老天爺給予好天氣，也希望透過環台行動鼓勵癌友走入人群、自助人助，一起響應「運動抗癌、癌症不來」的不倒騎士精神。

馬英九表示，運動是抗癌最好方法，卸任後自己也每天運動，騎單車的里程數已達6100公里，他也親自到場3次，見證癌友們完成壯舉的時刻，更笑說，「每次說要邀我，但我都沒收到邀請，希望下一次能邀我參加」。

侯友宜現場認出一位癌友是擔任警察期間在中山分局的老同事，他笑說，「槍都打不死你，癌症怎麼打得死」，希望癌友們加油，明年老地方見。

參與單車環台的癌友沈正鎰則說，44歲那年確診直腸癌第三期，讓他從過去糜爛的作息中，因一場大病大澈大悟，他皈依宗教，並重拾最熱愛的單車運動，一路抗癌14年，他強調，現今預防醫療發達，癌症定期篩檢很重要，罹癌後也不需氣餒，有自信就能抗癌。

(中時 )