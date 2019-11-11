台中市是台灣柑橘主要產區之一，柑橘盛產市府啟動次級品收購作業。市議員陳清龍11日為農民請命，抨擊收購標準過高，甜度須達11.6度、酸度低於0.7度以下，讓果農看得到、吃不到。農業局強調，市府與農會、食品加工廠多家研發與配合，擴大柑橘產品深加工與多樣化。

市議會11日進行財政經濟業務質詢。市議員陳清龍指出，豐原、后里、石岡、東勢地區盛產柑橘，為照顧農民市府定期收購次級品，民眾反應今年收購政策配合廠商，甜度、酸度必須符合要求才會收購；市議員謝明源、邱素貞則關心台中市農產品外銷策略。

陳清龍指出，市府要求甜度須達11.6度，如能達到11.6度的柑橘應為優良品級的柑橘，即能進入市場正常買賣，根本不須市府收購；過去並未訂定標準造成混亂，今年訂定標準卻過於嚴苛；希望政策要看得到也要吃得到，才能真正幫助到農民。

陳清龍說，日本將柑橘加工製成蛋糕、果乾、軟糖、果汁等產品，且加以包裝行銷，具有十足賣相引發消費者購買慾，豐原公老坪的柑橘農也自製柑橘軟糖販售，相當受市場歡迎。

農業局長蔡精強表示，酸度在0.7度以下就符合收購標準。椪柑收購規格為周徑19公分以上，果皮轉色60％以上，且不得有腐爛果、乾米果及混雜非椪柑果實，每公斤收購價格至少8元，預計收購數量約1000噸，收購期限至109年1月16日截止。

(中時 )