南投1名妙齡女性上班族，長年為爆炸性頭痛所困擾，發作時先從眼窩內側、眉心處傳遞到額頭甚至整個頭部，有時還會鼻塞、呼吸困難，時間從幾小時到幾天，後來只好辭職！經醫師檢查，竟是中鼻甲過度腫大所造成。

南投醫院耳鼻喉科醫師吳昭寬指出，中鼻甲構造變異或黏膜過度肥大時，會碰觸且壓擠到鄰近的鼻中膈或鼻腔側壁，而中鼻甲的主要感覺神經為三叉神經分支中的眼支，當神經受到刺激時，就會造成眼眶內部、顴骨及額部周圍的疼痛，因此也稱「中鼻甲頭痛症候群」。

這位妙齡女子即是中鼻甲肥大且鼻中膈彎曲，導致中鼻甲和鼻中膈兩相碰觸後，造成病患長期爆裂性的頭痛。

吳昭寬指出，中鼻甲構造異常可經由鼻窺鏡、鼻竇內視鏡及電腦斷層等方式診斷，如果是構造上的問題，手術可矯正，並能大幅改善頭痛或伴隨的鼻塞等症狀；害怕手術的患者，也可先選擇使用抗組織胺、血管收縮藥物及局部類固醇的治療，但成效有限。

(中時 )