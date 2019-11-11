最經典最正宗的愛爾蘭踢踏舞再度強勢來台！震耳欲聾的踢踏舞聲，踢踏舞者整齊劃一且毫無失誤的踢踏舞步，動人悅耳的音樂，熱血沸騰的故事情節，這些都是愛爾蘭踢踏舞最引人入勝之處，也是踢踏舞王麥可．佛萊利（Michael Flatley）將愛爾蘭傳統舞蹈轉變成全球最偉大的舞劇之關鍵。

麥可．佛萊利是首位將愛爾蘭踢踏舞跳上國際舞台的舞者與製作人，他在1970至1980年代時便以年輕舞者之姿揚名於世，他具有罕見能夠掌握愛爾蘭舞蹈精髓的能力，驚艷無數觀眾與舞評。1996年，佛萊利創造出《舞王》，從此成為他自己本身的同義詞。他曾帶領百位舞者四度來台演出《火焰之舞》，2014年舞王麥可．佛萊利更掀起全球踢踏舞與娛樂狂潮，打造加入新的元素，呈現更科技、視覺燈光效果更震撼的《舞王：危險遊戲》，華麗的踢踏舞姿融合3D視覺投影與愛爾蘭傳統音樂，魅力席捲全球，2016年與2017年曾兩度來台，帶給台灣觀眾全新踢踏舞饗宴。

2020愛爾蘭踢踏舞劇《舞王：危險遊戲》。（寬宏藝術提供）

觀眾在《舞王：危險遊戲》將能體驗劃時代的表演舞台視覺技術，包括：令人震撼的3D全像投影、精準細膩且充滿情感的燈光投照，以及應用最新科技打造出會跳舞的機械人。此外，這部舞劇亦邀請了由編曲家傑拉德．費伊（Gerard Fahy）編寫了精彩絕倫傳統愛爾蘭音樂，帶給觀眾的愛爾蘭風景綺想。

《舞王：危險遊戲》以大陣容之姿呈現舞作磅礡美感，明年開春踏響北高，在2020年1月31日至2月2日開春再次強勢抵台，絕對會再帶來聽覺與視覺的震撼。售票將於11月12日中午12點於寬宏售票準時開賣。

(中時 )