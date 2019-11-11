嘉義市議員鄭光宏促市府改進1999服務專線的弊病。（廖素慧攝）

嘉義市政府擬重啟1999便民陳情專線，明年編列約1500萬預算送議會審議，議員鄭光宏11日質詢市府如何改進過去1999遭詬病的問題，市長黃敏惠說，民眾、里長、議員對1999都有建議與需求，會整合各方意見，積極說明釋疑。

鄭光宏說，2011年嘉義市政府啟用1999便民服務專線，曾獲知名雜誌針對各縣市政府1999服務評比全國第1名的肯定，但2016年因功能不彰、屢遭有心人挾怨利用，議會刪除預算後，1999熄燈，市府明年編列約1500萬元預算，打算重啟1999專線，但遭人詬病的問題解決了嗎？

鄭光宏說，《嘉義市政府人陳情案件處理作業要點》12年未修正，市府欲重啟1999專線，應同步修法提升對1999規範的周延性，目前市府陳情管道有市府總機、網站、傳真、市長室信箱，市長、副市長、各單位臉書粉絲專頁等網路平台，也應該納入1999陳情資料庫，廣納民情。

黃敏惠說，基層民眾、里長、議員對1999都有建議與需求，市府將整合各方面的意見，並提出重啟1999專線的預算編列，會針對有疑慮的部分積極說明與解釋，以期預算能獲得議會支持。

市府智慧科技處長郭軒志說，未來1999將升級為2.0版，1999重啟後，採用實名制，陳情人必須具名投訴，且不能對同一案件重覆投訴3次，管理系統會紀錄陳情人的歷史資料並顯示出來，以改進過去的弊端。

(中時 )