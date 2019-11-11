反送中抗爭全港多區及大學今天爆發激烈衝突，期間發生警方開槍擊中示威者事件，該21歲周姓示威者送醫急救後已切除右腎和部分肝臟，仍在加護病房觀察。警方澄清並未下令可任意開槍，強調警員須為執法行為負責。

《中央社》報導，香港「反送中」示威者今早發起「黎明行動」，在全港多區堵塞交通，以達成罷工、罷市和罷課的「三罷」目標。

綜合港媒報導，香港警方今早在西灣河制伏示威者期間開了3槍，導致一名21歲的男子中彈，之後被送往東區醫院急救。香港專業教育學院（IVE）下午發出聲明，證實這名遭槍傷男子是柴灣院校的周姓學生，

香港明報報導，子彈擊中這名男子的右腎和肝臟，之後卡在接近脊椎位置，手術後已切除右腎和部分肝臟，目前傷情危殆，轉入加護病房。

警方中午在臉書（Facebook）證實西灣河開槍事件，並指在沙田和東涌還有警員拔槍。不過警方澄清，高層並未下令前線人員可在今日行動中胡亂開槍，指使用槍械有嚴格指引，並強調「所有警察都必須為自己的執法及行為負責」。

港島總區指揮官郭柏聰則表示，當時有數名蒙面人拿著類似鐵管物體，這名警署警長拔槍戒備，嘗試拘捕一人，並在扭打期間，另一名黑衣人試圖搶槍，由於警員同時遭遇兩方面威脅，所以決定開槍。

郭柏聰說，第一槍擊中一名男子右前腹，另外兩名蒙面人疑似搶槍或搶走傷者，警員認為威脅未解除，再開兩槍、未擊中人；當時警員無法給予任何警告，在電光火石間用自己能力保護自己和避免被搶槍。

大學校園今天也成為戰場。清晨時，示威者在紅磡海底隧道口設置路障，鄰近的理工大學有示威者用欄杆堵塞校園平台、破壞校內設施。

防暴警察到場後，向理工大學校園內施放多輪催淚彈，並發射多枚疑似布袋彈或橡膠子彈，隨後衝進理大校園追捕示威者；理工大學校內的路障也一度燃起大火，需由消防隊到場滅火。

香港中文大學上午也有示威者在校門口設置路障，警方向校內發射多枚催淚彈和胡椒球。中大校方隨後宣布今天全日停課，並呼籲教職員工小心謹慎；警方之後也一度進入中大校園，逮捕至少4人。

中午過後，再有示威者在中環畢打街一帶堆起路障，現場除黑衣示威者外，也可見不少身著套裝、疑為上班族的民眾。

報導稱，示威者一度走向金鐘政府總部後折返，警方則不斷發射催淚彈驅散，直至發稿前，雙方仍在中環一帶對峙。

(中時電子報)